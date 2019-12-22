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Гончарук о газовых переговорах: Это дает нам возможность снизить цифру в платежке за отопление

Цена на транзит российского газа через Украину в Европу будет устанавливаться по европейским правилам, отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Гончарук: Мы не будем заложниками двухсторонних переговоров по газу
Гончарук: Мы не будем заложниками двухсторонних переговоров по газу
Фото: ЕРА

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил 21 декабря, что цена на газ нынешней зимой увеличиваться не будет. Видео опубликовано на странице премьера в YouTube.

Так премьер прокомментировал итоги переговоров о транзите газа между РФ, Украиной и Европейским союзом.

"Нам удалось достичь стратегической, очень важной победы… Правительственная делегация успешно завершила переговоры о подписании нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины в Европейский союз", – заявил премьер.

Он отметил, что тариф за прокачку российского газа будет устанавливаться не в ходе двухсторонних переговоров между РФ и Украиной, а по европейским правилам.

"Это означает, что независимый регулятор посчитает, сколько необходимо заплатить украинскому оператору для предоставления такой услуги. Почему это важно для нас? Потому что мы не будем заложниками двухсторонних переговоров, а будем работать по европейским цивилизованными правилам… Это означает, что нынешней зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам возможность, правительству, команде президента, снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и отопление", – сказал премьер.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне20 декабря 2019 года на переговорах в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Директор "Нафтогазу" Юрий Витренко заявил, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак также отметил, что новый пятилетний контракт на транзит газа должны подписать до конца года. Он рассказал, что во время переговоров Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу и теперь "больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет".

Теги: Газпром, Россия, Киев, Украина, газ, Еврокомиссия, НАК Нафтогаз, транзит, Алексей Гончарук
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