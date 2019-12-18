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На железнодорожной станции "Львов" открыли круглосуточный международный пункт контроля – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство создает сервис, который уменьшит время ожидания для пассажиров, пересекающих госграницу на железнодорожной станции "Львов" для сообщения с Польшей.

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Гончарук заявил, что таможенный и пограничный контроль будет осуществляться во время движения поездов
Гончарук заявил, что таможенный и пограничный контроль будет осуществляться во время движения поездов
Фото: ЕРА

Правительство открыло круглосуточный международный пункт контроля для пересечения границы на железнодорожной станции "Львов". Об этом 18 декабря сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

"Мы создаем удобный сервис, который уменьшит время ожидания для пассажиров при пересечении государственной границы на железнодорожной станции "Львов" для железнодорожного пассажирского сообщения с Польшей", – написал премьер.

По его словам, все процедуры таможенного и пограничного контроля будут проводиться во время движения поездов.

Гончарук отметил, что данное решение является результатом успешного пилотного проекта на поездах "Интерсити+", сообщением Киев – Львов – Перемышль, который двигается между станциями "Львов" и "Мостиска-2", а также в обратном направлении.

Поезд "Интерсити" сообщением Киев – Перемышль начал курсировать 23 декабря 2016 года.

Теги: Киев, Львов, Польша, Укрзалізниця, правительство, поезда, Перемышль, Интерсити, Алексей Гончарук
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