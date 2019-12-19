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Из Минздрава увольняются лояльные к Супрун чиновники – Гончарук

Часть сотрудников Министерства здравоохранения из команды бывшей и.о. главы Минздрава Уляны Супрун не нашла общего языка с новым министром Зоряной Скалецкой, заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук.

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Гончарук: Уволили по собственному желанию или на других основаниях сотни государственных служащих из различных ведомств
Гончарук: Уволили по собственному желанию или на других основаниях сотни государственных служащих из различных ведомств
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 18 декабря, что из Министерства здравоохранения увольняются сотрудники, которые были лояльны к экс-руководству во главе с бывшей и.о. министра Уляной Супрун, сообщает "theБабель"

"За эти 100 дней [работы правительства] уволили по собственному желанию или на других основаниях сотни государственных служащих из различных ведомств. Ситуация в Минздраве заключается в том, что туда зашла новая команда, и далеко не все люди, которые были лояльны к предыдущему министру – госпоже Ульяне Супрун, нашли общий язык с новым министром [Зоряной Скалецкой]", – сказал премьер на открытии Офиса противодействия рейдерству в Киеве. 

Гончарук отметил, что это "нормальный рабочий процесс". Смена заместителей главы Минздрава не повлияет на проведение медреформы, считает он. 

29 августа 2019 года Верховная Рада назначила главой Минздрава Скалецкую. В интервью изданию LB.ua, опубликованном 5 декабря, она говорила, что в министерстве есть много людей, "на которых нельзя положиться".

24 сентября сотрудники четырех директоратов Минздрава написали Гончаруку открытое письмо, в котором заявили об угрозе срыва медреформы и давлении со стороны нового руководства министерства. В частности, речь шла о том, что кому-то из сотрудников предложили уволиться "по-хорошему". Заместитель Скалецкой Михаил Загрийчук в комментарии LB.ua рассказал, что предлагал уволиться гендиректору директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой, так как у них "не совпадали взгляды".

Загрийчук ушел в отставку 20 ноября, проработав в должности немногим более двух месяцев. Скалецкая говорила, что его увольнение может быть не последним

4 декабря в отставку ушел глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко.

7 декабря руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Ирина Литовченко заявила, что уволится почти со всей своей командой до конца 2019 года.

16-го и 17 декабря заявления об увольнении написали заместитель министра здравоохранения Младена Качурец и директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

Теги: чиновники, Минздрав, увольнение, Алексей Гончарук, Зоряна Скалецкая
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