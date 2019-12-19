Из Минздрава увольняются лояльные к Супрун чиновники – Гончарук

Часть сотрудников Министерства здравоохранения из команды бывшей и.о. главы Минздрава Уляны Супрун не нашла общего языка с новым министром Зоряной Скалецкой, заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук.

Гончарук: Уволили по собственному желанию или на других основаниях сотни государственных служащих из различных ведомств Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 18 декабря, что из Министерства здравоохранения увольняются сотрудники, которые были лояльны к экс-руководству во главе с бывшей и.о. министра Уляной Супрун, сообщает "theБабель".

"За эти 100 дней [работы правительства] уволили по собственному желанию или на других основаниях сотни государственных служащих из различных ведомств. Ситуация в Минздраве заключается в том, что туда зашла новая команда, и далеко не все люди, которые были лояльны к предыдущему министру – госпоже Ульяне Супрун, нашли общий язык с новым министром [Зоряной Скалецкой]", – сказал премьер на открытии Офиса противодействия рейдерству в Киеве.

Гончарук отметил, что это "нормальный рабочий процесс". Смена заместителей главы Минздрава не повлияет на проведение медреформы, считает он.