Из Минздрава увольняются лояльные к Супрун чиновники – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 18 декабря, что из Министерства здравоохранения увольняются сотрудники, которые были лояльны к экс-руководству во главе с бывшей и.о. министра Уляной Супрун, сообщает "theБабель".
"За эти 100 дней [работы правительства] уволили по собственному желанию или на других основаниях сотни государственных служащих из различных ведомств. Ситуация в Минздраве заключается в том, что туда зашла новая команда, и далеко не все люди, которые были лояльны к предыдущему министру – госпоже Ульяне Супрун, нашли общий язык с новым министром [Зоряной Скалецкой]", – сказал премьер на открытии Офиса противодействия рейдерству в Киеве.
Гончарук отметил, что это "нормальный рабочий процесс". Смена заместителей главы Минздрава не повлияет на проведение медреформы, считает он.
29 августа 2019 года Верховная Рада назначила главой Минздрава Скалецкую. В интервью изданию LB.ua, опубликованном 5 декабря, она говорила, что в министерстве есть много людей, "на которых нельзя положиться".
24 сентября сотрудники четырех директоратов Минздрава написали Гончаруку открытое письмо, в котором заявили об угрозе срыва медреформы и давлении со стороны нового руководства министерства. В частности, речь шла о том, что кому-то из сотрудников предложили уволиться "по-хорошему". Заместитель Скалецкой Михаил Загрийчук в комментарии LB.ua рассказал, что предлагал уволиться гендиректору директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой, так как у них "не совпадали взгляды".
Загрийчук ушел в отставку 20 ноября, проработав в должности немногим более двух месяцев. Скалецкая говорила, что его увольнение может быть не последним.
4 декабря в отставку ушел глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко.
7 декабря руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Ирина Литовченко заявила, что уволится почти со всей своей командой до конца 2019 года.
16-го и 17 декабря заявления об увольнении написали заместитель министра здравоохранения Младена Качурец и директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.