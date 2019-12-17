Замглавы Минздрава и глава Центра общественного здоровья подали в отставку

Заместитель министра здравоохранения Украины Младена Качурец и директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита написали заявления на увольнение.

Заместитель министра здравоохранения Украины Младена Качурец написала заявление на увольнение.

"Намерена продолжать работать над воплощением идей, лежащих в основе трансформации системы. Но не в этом составе Минздрава. Приняла решение об отставке. Соответствующее заявление подано руководству", – написала она на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что в первые дни после назначения поняла, что о командной работе и формировании общей политической позиции в Минздраве речь не идет.

"За три месяца я убедилась, что политические решения откладываются, в то же время публично озвучивается позиция, которая не обсуждалась внутри Минздрава или обсуждалась без участия специалистов, которые непосредственно над ними работают. Сотни страниц аналитических записок, материалов, проектов решений, предоставленных министру в разных формах, – не в счет или считаются недостаточными без объяснения позиции", – написала замминистра.

По ее словам, решение некоторых задач в министерстве доверено советникам в обход заместителей.

"Одновременно с деятельностью заместителей определенные параллельные задачи могли доверяться советникам в обход заместителей, а после отмены института советников – тем же людям, но уже без соответствующего статуса. Проведены многочисленные встречи с целенаправленным привлечением деятелей, которые "дореформировали" украинскую медицину в течение 25 лет до состояния, которое мы наблюдали в начале реформ", – подчеркнула Качурец.

Она добавила, что оставаться в дальнейшем на должности – "компромисс с совестью, на который я не пойду".

Кабмин назначил ее на должность замминистра здравоохранения 11 сентября.

16 декабря о своем увольнении сообщил директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

"Министр приняла мое заявление об увольнении по собственному желанию, и эта неделя моя последняя в должности генерального директора Центра общественного здоровья Украины. Основная причина моего решения – отсутствие диалога по дальнейшему месту центра и его роли как координирующей структуры общественного здоровья. Два последних года мы фокусировались на повышении ответственности граждан и местных властей за здоровье, поскольку общественное здоровье должно базироваться на постоянном диалоге между ключевыми игроками и секторами экономики, которые влияют на здоровье. Вместо этого озвучено желание создать сеть учреждений по контролю за заболеваниями и развивать одновременно региональные центры общественного здоровья. Мне кажется, что эта двойная трактовка ошибочна", – написал Курпита на своей странице в Facebook.

29 августа 2019 года Верховная Рада назначила главой Минздрава Зоряну Скалецкую.