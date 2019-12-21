Зеленский, Гончарук, Кароль и Осадчая. Партия "Слуга народа" отгуляла новогодний корпоратив

В пятницу, 20 декабря на территории международного конференц-центра "Парковый" прошел новогодний корпоратив партии "Слуга народа", который посетили президент Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук. Гостей развлекали ведущая Екатерина Осадчая, певицы Тина Кароль и Jerry Heil. Фотографиями с корпоратива поделилась в Facebook нардеп Елена Мошенец.

Нардеп Елена Мошенец (в центре) опубликовала фотографии с новогоднего корпоратива "Слуги народа" Фото: Олена Мошенець / Facebook

Вечером 20 декабря в КВЦ "Парковый" партия "Слуга народа" отпраздновала новогодний корпоратив. Об этом сообщает "Украинская правда".

На территорию "Паркового" депутатов пропускали только по спискам.

На корпоративе присутствовали президент Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Богдан, первый помощник президента Сергей Шефир.

Также на мероприятие приехали премьер-министр Алексей Гончарук и некоторые министры: Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский.

Гостей развлекали ведущая Екатерина Осадчая, певицы Тина Кароль и Jerry Heil.

Фотографиями с корпоратива поделилась в Facebook нардеп Елена Мошенец.

"Подводим итоги невероятного 2019-го и планируем еще лучший 2020-й. "Слуга народа", вы лучшие!" – написала она.

Она опубликовала фото с президентом Владимиром Зеленским, премьером Алексеем Гончаруком, министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофеем Миловановым и другими коллегами.

По состоянию на 17.00 посты Мошенец с фотографиями с корпоратива недоступны.

Также разместила фото с новогоднего мероприятия нардеп Елизавета Богуцкая.

"Сегодня была на нашем (родном) "слуганародовском" корпоративе. Очень живой, радостный, дружеский вечер. Мы, Кабмин и Офис президента. А на сцене – концерт. Поздравления с прошлым и будущим были полны юмора", – прокомментировала Богуцкая.

Журналисты "Радіо Свобода" сняли, как депутатов ждали на корпоративе с огромными букетами роз.

ВИДЕО

Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube

По данным "Обозревателя", входной билет на мероприятие стоил 2500 грн. В ресторане народным избранникам подавали горячие блюда стоимостью 1850 грн и виски по 35 000 грн за бутылку.