Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский, Гончарук, Кароль и Осадчая. Партия "Слуга народа" отгуляла новогодний корпоратив

В пятницу, 20 декабря на территории международного конференц-центра "Парковый" прошел новогодний корпоратив партии "Слуга народа", который посетили президент Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук. Гостей развлекали ведущая Екатерина Осадчая, певицы Тина Кароль и Jerry Heil. Фотографиями с корпоратива поделилась в Facebook нардеп Елена Мошенец.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Нардеп Елена Мошенец (в центре) опубликовала фотографии с новогоднего корпоратива "Слуги народа"
Нардеп Елена Мошенец (в центре) опубликовала фотографии с новогоднего корпоратива "Слуги народа"
Фото: Олена Мошенець / Facebook

Вечером 20 декабря в КВЦ "Парковый" партия "Слуга народа" отпраздновала новогодний корпоратив. Об этом сообщает "Украинская правда".

На территорию "Паркового" депутатов пропускали только по спискам.

На корпоративе присутствовали президент Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Богдан, первый помощник президента Сергей Шефир.

Также на мероприятие приехали премьер-министр Алексей Гончарук и некоторые министры: Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский.

Гостей развлекали ведущая Екатерина Осадчая, певицы Тина Кароль и Jerry Heil.

Фотографиями с корпоратива поделилась в Facebook нардеп Елена Мошенец.

"Подводим итоги невероятного 2019-го и планируем еще лучший 2020-й. "Слуга народа", вы лучшие!" – написала она.

Она опубликовала фото с президентом Владимиром Зеленским, премьером Алексеем Гончаруком, министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофеем Миловановым и другими коллегами.

По состоянию на 17.00  посты Мошенец с фотографиями с корпоратива недоступны.

Также разместила фото с новогоднего мероприятия нардеп Елизавета Богуцкая.

"Сегодня была на нашем (родном) "слуганародовском" корпоративе. Очень живой, радостный, дружеский вечер. Мы, Кабмин и Офис президента. А на сцене – концерт. Поздравления с прошлым и будущим были полны юмора", – прокомментировала Богуцкая.

https://www.facebook.com/liza.bogutskaya/posts/2819739098076149

Журналисты "Радіо Свобода" сняли, как депутатов ждали на корпоративе с огромными букетами роз.

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube

По данным "Обозревателя", входной билет на мероприятие стоил 2500 грн. В ресторане народным избранникам подавали горячие блюда стоимостью 1850 грн и виски по 35 000 грн за бутылку.

Теги: Владимир Зеленский, Тимофей Милованов, Андрей Богдан, Сергей Шефир, Алексей Гончарук, корпоратив
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
Шоптенко подстригла волосы
Шоптенко подстригла волосы
Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS