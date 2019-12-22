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Вице-премьер РФ Козак заявил, что вопрос "долга Януковича" не связан с урегулированием газовых споров между Украиной и Россией

Долг российского "Газпрома" перед украинским "Нафтогазом" по решению Стокгольмского арбитража является коммерческим, а вопрос выпущенных в 2013 году Украиной еврооблигаций на $3 млрд ("долг Януковича") касается государства, сказал вице-премьер-министр РФ Дмитрий Козак.

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Козак указал, что долг РФ по решению Стокгольмского арбитража и "долг Януковича" это разные долги
Козак указал, что долг РФ по решению Стокгольмского арбитража и "долг Януковича" – это разные долги
Фото: government.ru

Вопрос еврооблигаций на $3 млрд ("долг Януковича"), выпущенных, когда президентом Украины был Виктор Янукович, не связан с урегулированием газовых споров между Украиной и РФ. Об этом 21 декабря заявил журналистам вице-премьер-министр РФ Дмитрий Козак, пишет агентство "РИА Новости".

По его словам, это "разные долги", так как долг российского "Газпрома" перед украинским "Нафтогазом" по решению Стокгольмского арбитража является коммерческим, а вопрос еврооблигаций касается государства.

При этом Козак рассказал, что идея связать эти вопросы была, но от нее отказались.

Погашение кредита должно было состояться в декабре 2015 года. В ноябре 2015-го Украина завершила реструктуризацию государственного и гарантированного долга на сумму $15 млрд. Нерешенным остался лишь вопрос с российским долгом в связи с отказом Москвы от реструктуризации.

29 марта 2017 года Высокий суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска Российской Федерации к Украине в деле о евробондах на сумму $3 млрд. В минфине РФ заявили, что, согласно решению Высокого суда, Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме $3 млрд, а также проценты. В Минфине Украины сообщали, что обжаловали решение суда Лондона.

В ходе предварительных слушаний в апелляционной инстанции, состоявшихся в январе 2018 года, Украина обвиняла РФ в политическом давлении, которым сопровождалось выделение денег в 2013 году, когда президентом Украины был Виктор Янукович.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии постановил провести полноценный судебный процесс для разбирательства по одному из четырех аргументов Украины в споре с Россией. Украинская сторона утверждает, что кредит на $3 млрд был взят под "неправомерным давлением", с принуждением к сделке. В ноябре РФ обжаловала это решение.

9 декабря 2019 года в Верховном суде Великобритании начались слушания по жалобам сторон. РФ не согласна с решением апелляционного суда о рассмотрении дела по полной процедуре, также она оспаривает довод Украины о "принуждении". Украина в основном удовлетворена вердиктом апелляционного суда, однако оспаривает три тезиса из его решения.

12 декабря Верховный суд Великобритании завершил рассматривать жалобы Украины и России. Вынесение решения перенесли на более позднюю дату. Вероятно, это состоится в 2020 году.

21 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что, согласно договоренностям с РФ, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме этого, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер 21 декабря подтвердил, что компания выплатит "Нафтогазу" сумму, присужденную Стокгольмским арбитражем.

Теги: Виктор Янукович, Газпром, Россия, Дмитрий Козак, НАК Нафтогаз, евробонды
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