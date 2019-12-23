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Вице-премьер РФ заявил, что сообщения о контрактах на прямые поставки газа в Украину не соответствуют действительности

Россия не заключала никаких контрактов на прямые поставки газа в Украину и намерена действовать строго в рамках договоренностей с украинским правительством, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

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Козак: Разгорается буря в стакане по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями
Козак: Разгорается буря в стакане по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями
Фото: ЕРА

Сообщения о том, что российская сторона якобы уже заключила контракты с рядом украинских компаний для прямых поставок газа в Украину, не соответствуют действительности, заявил журналистам 23 декабря вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает "Интерфакс".

Он отметил, что Россия и Украина договорились после Нового года "еще раз обсудить эти вопросы". Козак подчеркнул, что "сегодня на Украине разгорается буря в стакане по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями", которым "Газпром" будет поставлять газ.

Вице-премьер РФ добавил, что "контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины, нет" и РФ намерена действовать "строго в рамках этого протокола".

LIGA.net и "Интерфакс-Украина" написали 22 декабря, ссылаясь на свои источники, что пять украинских компаний заключили с "Газпромом" контракты на прямые поставки российского газа с 1 января 2020 года. Названий фирм, так же как и других подробностей, источники журналистам не сообщали. Фракция "Европейская солидарность" во главе с пятым президентом Украины Петром Порошенко потребует провести срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за договоров, якобы заключенных между пятью украинскими компаниями и российским "Газпромом", проинформировала пресс-служба политсилы.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко заявил, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря. Он сообщил, что "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор газотранспортной системы Украины".

Козак также отметил, что новый пятилетний контракт на транзит газа должны подписать до конца года. Он рассказал, что во время переговоров Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу и теперь "больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет".

Теги: Газпром, Россия, транспорт, Украина, газ, Еврокомиссия, Дмитрий Козак, НАК Нафтогаз, переговоры
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