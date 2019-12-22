Главное за неделю. Украина и РФ договорились о транзите газа, Палата представителей Конгресса объявила импичмент Трампу

Газовое соглашение

20 декабря на переговорах в Минске представители Украины, РФ и Европейской комиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" относительно транзита российского газа после 1 января 2020 года, сообщили в Офисе президента Украины.

Подписан протокол об урегулировании юридических разногласий и мерах по продолжению бесперебойных поставок газа через газотранспортную систему Украины.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд деньгами по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски. Также, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявил, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря.

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Видео: НАШ / YouTube

21 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил, что компания выплатит "Нафтогазу" сумму, присужденную Стокгольмским арбитражем.

Американские санкции

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 финансовый год. В него заложены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". В минфине США заявили, что санкции против "Турецкого потока" и "Северного потока – 2" вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

21 декабря трубоукладчик российского газопровода "Северный поток – 2" швейцарская компания Allseas сообщила, что приостанавливает работы.

В МИД РФ считают, что санкции Соединенных Штатов против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2", направлены против европейских стран, а не против России.

Европейские санкции

Совет Евросоюза 19 декабря продлил действие экономических санкций в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года. Меры затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектор, а также сферу товаров двойного назначения.

В РФ – по загранпаспортам

Кабинет Министров Украины 18 декабря принял решение, согласно которому украинцы с 1 марта 2020 года смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам.

"Земельный" закон

В Киеве под Верховной Радой 17 декабря прошла акция протеста против принятия закона о продаже земли сельскохозяйственного назначения. Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что часть активистов провоцировала полицейских, они бросали камни, наносили удары палками. В результате пострадало 17 полицейских и двое гражданских. Всего в столкновениях участвовало около 500 человек. 26 митингующих задержали, вечером их отпустили.

Фото: ЕРА

18 декабря во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, на котором рассматривали поправки к законопроекту об открытии рынка земли, произошла потасовка между нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильей Кивой и депутатом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем. Во время стычки лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко взяла пачку документов со стола председателя комитета Николая Сольского ("Слуга народа") и бросила их на пол.

ВИДЕО

Видео: NEWSONE / YouTube

Лидеры всех парламентских фракций и депутатских групп подписали меморандум о совместной подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли, заявил 20 декабря председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Неприкосновенность нардепов

18 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины". Этот документ предусматривает внесение сведений о совершении уголовного преступления народным депутатом в Единый реестр досудебных расследований только генеральным прокурором Украины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро призвали президента Украины Владимира Зеленского ветировать этот закон. В САП и НАБУ считают, что нормы этого документа угрожают их независимости.

Выборы по-новому

Рада 19 декабря приняла Избирательный кодекс с поправками президента Владимира Зеленского. Выборы в украинский парламент теперь будут проводиться по открытым региональным спискам. Избиратели будут голосовать не только за партию, а и за конкретного кандидата в списке. Право выдвижения кандидатов на парламентских выборах закреплено исключительно за политическими партиями, возможность самовыдвижения не предусмотрена.

17 декабря Конституционный Суд решил, что законопроект №1017 "О внесении изменений в ст. 76 и ст. 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)" соответствует Основному закону. Документ предусматривает полную отмену мажоритарной системы голосования на выборах в украинский парламент и сокращение числа депутатов с 450 до 300. В то же время суд сделал ряд замечаний, которые должны быть учтены Верховной Радой во время принятия окончательного решения.

Борьба с игорным бизнесом

19 декабря Рада провалила голосование за законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса.

20 декабря Кабинет Министров Украины утвердил распоряжение о борьбе с незаконным игорным бизнесом, который работал под видом распространителей государственных лотерей. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дал поручение Национальной полиции Украины прекратить функционирование всех залов игровых автоматов до 16.00 20 декабря.

Фото: Національна поліція України / Facebook

По данным на 21 декабря в стране закрыто около 5000 из 8000 незаконных игорных точек, рассказал глава правительства Алексей Гончарук.

Новый глава НАПК

16 декабря стало известно, что в конкурсе на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции победил прокурор департамента надзора за соблюдением законов Генпрокуратуры Украины Александр Новиков.

Подробнее о нем – в публикации издания "ГОРДОН" Угнанный автомобиль, съемная квартира, "нежирные дела". Что известно о новом главе НАПК Новикове

Импичмент Трампа

18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Конгресса. Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам американского президента – представителям Республиканской партии.

Brexit ближе

Парламент Великобритании 20 декабря поддержал соглашение по Brexit, согласно которому страна покинет Европейский союз 31 января.

Стрельба на Лубянке

Стрельба возле здания ФСБ в центре Москвы произошла вечером 19 декабря. В результате на месте погиб один сотрудник ФСБ. Второй скончался в больнице.

Фото: ЕРА

После перестрелки, которая длилась примерно час, нападавший был нейтрализован. По данным Следственного комитета РФ, стрелок идентифицирован как уроженец Московской области Евгений Манюров.

Инцидент на Лубянке совпал с выступлением президента России Владимира Путина, посвященным Дню работника органов безопасности РФ.