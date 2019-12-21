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Санкции против "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" вступают в силу немедленно – минфин США

Компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", должны немедленно остановить деятельность этих судов, заявили в минфине США.

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"Северный поток 2" газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря
"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря
Фото: EPA

После подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета страны (NDAA) на 2020 год раздел о санкциях, касающихся российских газотранспортных проектов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", немедленно вступил в силу. Об этом говорится в сообщении подразделения минфина США, отвечающего за правоприменение в области санкций (OFAC), опубликованном 20 декабря.

"С момента подписания президентом 20 декабря 2019 года положения статьи 7503 NDAA немедленно вступили в силу. Вовлеченные стороны, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или ниже уровня моря для строительства "Северного потока – 2" или "Турецкого потока", должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством", – говорится в сообщении.

При этом в минфине сообщили, что могут быть сделаны исключения "для безопасности трубопровода или команды на борту судна, защиты человеческих жизней или технического обслуживания, чтобы избежать экологического или другого существенного ущерба".

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2".

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году ГерманияФинляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

Вице-премьер России Дмитрий Козак 21 ноября заявлял, что "Северный поток – 2" заработает в середине 2020 года.

Теги: Россия, США, санкции, Турецкий поток, Северный поток – 2, минфин США
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