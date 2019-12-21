Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год с $300 млн для Украины

В оборонном бюджете США на 2020 год, который подписал американский президент Дональд Трамп, предусмотрены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2".

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Церемония подписания состоялась на базе Эндрюс в Мэриленде.

Трамп рассказал, что объем оборонного бюджета – $738 млрд. Закон предусматривает финансирование нового рода войск – космических войск.

В бюджете предусмотрено $300 млн помощи Вооруженным силам Украины. Речь идет о выделении средств на "летальные средства обороны, а также новые органы управления крылатыми ракетами прибрежной обороны и противокорабельными ракетами".

Кроме того, в него заложены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2".

Палата представителей Конгресса США 11 декабря поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год. 17 декабря Сенат США утвердил закон. Документ поддержало 86 сенаторов, восемь выступили против.