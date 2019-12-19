Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине в 2020 году $698 млн

Конгресс США может выделить Украине в 2020 году финансовую помощь в размере $698 млн, что на $2,3 млн больше, чем в 2019 году. За это решение проголосовала Палата представителей, теперь его должен поддержать Сенат.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине финансовой помощи в 2020 бюджетном году в размере $698 млн. Об этом в своем Twitter 18 декабря сообщила конгрессмен Марси Каптур.

Эта сумма на 2,3 млн больше, чем та, что была выделена Украине в 2019 году, отмечается в заявлении Каптур.

Выделение финансовой помощи поддержали в Палате представителей во время голосования за законопроекты о финансировании работы правительства США на 2020 год.

По словам конгрессмена, новая поддержка свидетельствует о "надежной и мощной" двухпартийной поддержке Украины в США.

"В настоящее время, когда весь мир озадачен политизацией вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой или любой другой администрации снова незаконно задерживать подобную поддержку", – говорится в заявлении Каптур.

Теперь этот вопрос должен поддержать Сенат Конгресса США.

Общий объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом $250 млн, выделенных Пентагоном, составил $695,7 млн.

В конце августа президент США Дональд Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине для укрепления национальной безопасности и обороны, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов в Украине используются в интересах Вашингтона, сообщало издание Politico.

В сентябре Белый дом разблокировал предоставление $250 млн по линии Пентагона.