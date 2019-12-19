Комитет Сената одобрил пакет "адских санкций" против России

Двухпартийный проект закона о защите американской безопасности от кремлевской агрессии (DASKA), который предусматривает введение санкций против РФ, поддержали 17 членов комитета Сената США по международным отношениям.

Теперь документ передадут на рассмотрение двух палат Конгресса США Фото: ЕРА

Комитет Сената США по международным отношениям на заседании 18 декабря одобрил законопроект о защите американской безопасности от кремлевской агрессии (DASKA), который предусматривает введение санкций против России, сообщает "Голос Америки".

Законопроект, который подготовили сенаторы из Республиканской партии Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также их коллеги из Демократической партии Роберт Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин, поддержали 17 голосами "за", пять членов комитета проголосовали "против".

Теперь его внесут на рассмотрение двух палат Конгресса США – Палаты представителей и Сената. В случае утверждения документ должен подписать американский президент Дональд Трамп.

Сенаторы впервые представили проект закона в августе 2018 года. Грэм называл документ "законопроектом о санкциях из ада". Сенат США его не рассматривал.

13 февраля 2019 года документ внесли повторно. Грэм тогда заявил, что санкции и ограничения, предусмотренные в этом документе, являются "самыми сильными из когда-либо вводившихся".

Законопроект предусматривает введение ограничений против РФ за агрессию в Сирии и в Украине.

В частности, предлагается ввести ограничения против российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах, а также против российского киберсектора и суверенного долга. Документом предусмотрен запрет на сделки с государственным долгом России (с облигациями, выпущенными Центральным банком и другими финансовыми учреждениями РФ со сроком погашения более 14 дней).

Также законопроект предлагает санкции на инвестирование "в российские объекты экспортирования сжиженного газа" (трубопроводы) стоимостью от $1 млн или от $5 млн суммарно на протяжении 12 месяцев.