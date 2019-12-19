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Комитет Сената одобрил пакет "адских санкций" против России

Двухпартийный проект закона о защите американской безопасности от кремлевской агрессии (DASKA), который предусматривает введение санкций против РФ, поддержали 17 членов комитета Сената США по международным отношениям.

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Теперь документ передадут на рассмотрение двух палат Конгресса США
Теперь документ передадут на рассмотрение двух палат Конгресса США
Фото: ЕРА

Комитет Сената США по международным отношениям на заседании 18 декабря одобрил законопроект о защите американской безопасности от кремлевской агрессии (DASKA), который предусматривает введение санкций против России, сообщает "Голос Америки".

Законопроект, который подготовили сенаторы из Республиканской партии Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также их коллеги из Демократической партии Роберт Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин, поддержали 17 голосами "за", пять членов комитета проголосовали "против".

Теперь его внесут на рассмотрение двух палат Конгресса США – Палаты представителей и Сената. В случае утверждения документ должен подписать американский президент Дональд Трамп. 

Сенаторы впервые представили проект закона в августе 2018 года. Грэм называл документ "законопроектом о санкциях из ада". Сенат США его не рассматривал.

13 февраля 2019 года документ внесли повторно. Грэм тогда заявил, что санкции и ограничения, предусмотренные в этом документе, являются "самыми сильными из когда-либо вводившихся".

Законопроект предусматривает введение ограничений против РФ за агрессию в Сирии и в Украине. 

В частности, предлагается ввести ограничения против российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах, а также против российского киберсектора и суверенного долга. Документом предусмотрен запрет на сделки с государственным долгом России (с облигациями, выпущенными Центральным банком и другими финансовыми учреждениями РФ со сроком погашения более 14 дней).

Также законопроект предлагает санкции на инвестирование "в российские объекты экспортирования сжиженного газа" (трубопроводы) стоимостью от $1 млн или от $5 млн суммарно на протяжении 12 месяцев.

Теги: Россия, США, Украина, санкции, Линдси Грэм, Сенат США, Роберт Менендес, Бен Кардин, Кори Гарднер, Джин Шахин
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