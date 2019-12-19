Комитет Сената одобрил пакет "адских санкций" против России

Комитет Сената США по международным отношениям на заседании 18 декабря одобрил законопроект о защите американской безопасности от кремлевской агрессии (DASKA), который предусматривает введение санкций против России, сообщает "Голос Америки".
Законопроект, который подготовили сенаторы из Республиканской партии Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также их коллеги из Демократической партии Роберт Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин, поддержали 17 голосами "за", пять членов комитета проголосовали "против".
Теперь его внесут на рассмотрение двух палат Конгресса США – Палаты представителей и Сената. В случае утверждения документ должен подписать американский президент Дональд Трамп.
Сенаторы впервые представили проект закона в августе 2018 года. Грэм называл документ "законопроектом о санкциях из ада". Сенат США его не рассматривал.
13 февраля 2019 года документ внесли повторно. Грэм тогда заявил, что санкции и ограничения, предусмотренные в этом документе, являются "самыми сильными из когда-либо вводившихся".
Законопроект предусматривает введение ограничений против РФ за агрессию в Сирии и в Украине.
В частности, предлагается ввести ограничения против российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах, а также против российского киберсектора и суверенного долга. Документом предусмотрен запрет на сделки с государственным долгом России (с облигациями, выпущенными Центральным банком и другими финансовыми учреждениями РФ со сроком погашения более 14 дней).
Также законопроект предлагает санкции на инвестирование "в российские объекты экспортирования сжиженного газа" (трубопроводы) стоимостью от $1 млн или от $5 млн суммарно на протяжении 12 месяцев.