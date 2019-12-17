Вашингтон стремится наладить диалог. В Пентагоне ответили на заявление Эрдогана о закрытии военных баз

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил США, что закроет для американцев военные базы Инджирлик и Кюреджик, если Вашингтон введет санкции против Анкары. Пентагон призвал Турцию к конструктивной политике в вопросах, по которым есть разногласия.

В Пентагоне заявили, что прилагают усилия для сохранения отношений с Турцией в связи с угрозами президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом представитель ведомства сообщил "РИА Новости".

Эрдоган 15 декабря заявил, что может закрыть для американцев военные базы Инджирлик и Кюреджик, в которых при необходимости размещают военнослужащих США.

В Пентагоне отметили, что рассматривают статус своих войск в Турции как символ десятилетних обязательств помогать защищаться союзнику по Североатлантическому альянсу и стратегическому партнеру.

По словам представителя, Вашингтон пытается наладить диалог и поощряет Анкару к конструктивной политике по поводу зенитно-ракетных комплексов С-400, которые Турция приобрела у России, по поводу Сирии и других спорных вопросов.

В июле 2017 года Турция договорилась с РФ о поставках систем С-400. По информации агентства Bloomberg, Анкара заплатит за четыре дивизиона ЗРК $2,5 млрд.

В начале июня 2019 года США предложили Турции варианты, которые позволили бы ей отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов.

Посол США в НАТО Кей Бэйли Хатчисон заявила, что покупка Турцией российских ЗРК может помочь Кремлю в его стремлении ослабить Альянс. По ее словам, Турция должна сделать выбор между российскими системами С-400 и американскими истребителями F-35.

Эрдоган сообщил, что обсуждал тему закупок ЗРК С-400 с американским президентом в рамках саммита G20 в Осаке. По его словам, президент США Дональд Трамп заверил, что США не будут применять санкции.

12 июля на авиабазу Мюртед в турецкой провинции Анкара прибыла первая партия компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По словам Эрдогана, процесс поставки российских ЗРК завершится в апреле 2020 года.

В Белом доме заявили, что поставки в Турцию истребителей F-35 невозможны, поскольку россияне с помощью С-400 смогут изучать их характеристики.

15 сентября в МИД Турции сообщили о получении из России второй партии комплексов С-400.

11 ноября советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен предупредил о возможных санкциях против Турции.