Эрдоган пригрозил США, что закроет военные базы Инджирлик и Кюреджик

На турецких базах Инджирлик и Кюреджик в случае необходимости размещаются американские военные. Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил закрыть их для американцев из-за возможных санкций США против Турции.

Эрдоган пригрозил США закрыть две базы, на которых размещают американских военных Фото: ЕРА

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил США, что закроет авиационную базу Инджирлик и радиолокационную станцию Кюреджик. Об этом он заявил в телевизионном интервью 15 декабря, сообщает Anadolu.

На этих базах в случае необходимости размещаются американские солдаты.

11 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что может возникнуть вопрос о базах Инджирлик и Кюреджик, если США введут санкции против Турции из-за покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

В июле 2017 года Турция договорилась с РФ о поставках систем С-400. По информации агентства Bloomberg, Анкара заплатит за четыре дивизиона ЗРК $2,5 млрд.

В начале июня 2019 года США предложили Турции варианты, которые позволили бы ей отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов.

Посол США в НАТО Кей Бэйли Хатчисон заявила, что покупка Турцией российских ЗРК может помочь Кремлю в его стремлении ослабить Альянс. По ее словам, Турция должна сделать выбор между российскими системами С-400 и американскими истребителями F-35.

Эрдоган сообщил, что обсуждал тему закупок ЗРК С-400 с американским президентом в рамках саммита G20 в Осаке. По его словам, президент США Дональд Трамп заверил, что США не будут применять санкции.

12 июля на авиабазу Мюртед в турецкой провинции Анкара прибыла первая партия компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По словам Эрдогана, процесс поставки российских ЗРК завершится в апреле 2020 года.

В Белом доме заявили, что поставки в Турцию истребителей F-35 невозможны, поскольку россияне с помощью С-400 смогут изучать их характеристики.

15 сентября в МИД Турции сообщили о получении из России второй партии комплексов С-400.

11 ноября советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен предупредил о возможных санкциях против Турции.