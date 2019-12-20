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Правоохранители установили личность стрелявшего у здания ФСБ в Москве – СМИ

В Москве 19 декабря неподалеку от здания Федеральной службы безопасности на Лубянке произошла стрельба, в результате погиб один сотрудник ФСБ, известно о пяти пострадавших. Стрелка ликвидировали. По данным телеканала РЕН ТВ, предполагаемого преступника звали Евгений Манюров.

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Фото: ЕРА

Правоохранительные органы в РФ установили личность человека, открывшего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Об этом вечером 19 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ.

Стрелявший – 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.

По данным телеканала, Манюров раньше был предпринимателем, работал в Подольске. Его фирма занималась консультированием в области коммерческой деятельности, была ликвидирована в 2015 году.

Сообщается, что мужчина увлекался стрельбой, занимал призовые места на соревнованиях.

Telegram-канал "112" рассказал, что предполагаемый стрелок был активным участником на оружейном форуме. 

Официального подтверждения этой информации нет.

Стрельба возле здания ФСБ в центре Москвы произошла вечером 19 декабря. В результате погиб один сотрудник ФСБ, известно о пяти пострадавших. РБК со ссылкой на источник пишет, что четверо из них – сотрудники спецслужб. Стрелок был нейтрализован.

СМИ со ссылкой на источники писали, что стрельба могла быть организована так, чтобы это совпало с речью президента РФ Владимира Путина, посвященной Дню работника органов безопасности РФ.

Теги: оружие, стрельба, Москва, ФСБ, правоохранители
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