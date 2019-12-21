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Лидеры парламентских фракций и депутатских групп подписали меморандум по законопроекту о рынке земли – Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что между депутатами были достигнуты договоренности по поводу принятия законопроекта о рынке земли.

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Разумков заявил, что фракции достигли договоренностей касательно порядка принятия рынка земли
Разумков заявил, что фракции достигли договоренностей касательно порядка принятия рынка земли
Фото: ЕРА

Лидеры всех парламентских фракций и депутатских групп подписали меморандум о совместной подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" 20 декабря.

По его словам, принятие данного законопроекта будет проходить строго по регламенту.

Разумков отметил, что по состоянию на 19 декабря комитет рассмотрел не более 200 правок к законопроекту. Также он добавил, что рассмотрение проекта закона изначально планировалось на ноябрь.

Лидер партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что следующие заседания аграрного комитета были назначены на праздники.

"Регламентный комитет назначил на 26-е, 27-е, 28 декабря заседания аграрного комитета, могу документ вам показать, дальше – 2-е, 3-е, 6-е, 8-е, 9-е, 10 января. Кто там на праздники будет работать?" – возмутился Тягнибок

Разумков ответил, что в порядке принятия законопроекта были достигнуты договоренности со всеми политическими силами, было дано распоряжение комитету и на заседании будут представители всех фракций и депутатских групп, которые представят свои правки.

Глава парламента добавил, что согласно предварительной позиции, объем для продажи земли в одни руки может составить 10 тыс. га, однако есть предложение и о меньшем объеме.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Теги: Верховная Рада, Олег Тягнибок, меморандум, комитет, законопроект, мораторий, документы, Дмитрий Разумков, рынок земли
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