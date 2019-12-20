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Лидеры парламентских фракций планируют подписать меморандум по законопроекту о рынке земли

Лидеры фракций Верховной Рады Украины согласовали меморандум, чтобы регламентировать порядок рассмотрения около 3,5 тыс. поправок к законопроекту об открытии рынка земли, пока документ не подписан, сообщила нардеп от "Голоса" Юлия Клименко.

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Клименко прогнозирует, что законопроект о рынке земли парламент рассмотрит во втором чтении в феврале
Клименко прогнозирует, что законопроект о рынке земли парламент рассмотрит во втором чтении в феврале
Фото: Слуга Народу / Facebook

Лидеры фракций Верховной Рады Украины планируют подписать меморандум о рассмотрении поправок к законопроекту о рынке земли. Об этом 19 декабря заявила нардеп от "Голоса" Юлия Клименко, сообщает издание "Буквы".

Она утверждает, что около 3,5 тысячи правок, направленных на рассмотрение комитетом, являются законодательным спамом. Чтобы регламентировать их рассмотрение, лидеры фракций согласовали соответствующий меморандум, пока он не подписан.

Клименко подчеркнула, что требование рассмотрения законопроекта по полной процедуре остается актуальным.

“Никто свои требования, чтобы мы шли по пунктам и рассматривали все правки, не забрал. Я так понимаю, что на это у нас будет декабрь и январь, а сам закон на сессию будет вынесен в феврале”, – сказала она.

Накануне главы депутатских групп и фракций решили, что законопроект об открытии рынка земли народные депутаты будут рассматривать по полной процедуре. Планировалось, что профильный законопроект будет рассматривать их до 27 декабря включительно. После этого проект закона передадут на изучение парламентариям, для этого у них будет 10 дней, затем документ может появиться в повестке дня Верховной Рады.

Вечером 18 декабря из-за рассмотрения правок в комитете между депутатами произошла потасовка.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Теги: Верховная Рада, Украина, народные депутаты, парламент, законопроект, Юлия Клименко, земельная реформа, рынок земли
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