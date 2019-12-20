Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Рада отложила голосование по рынку земли, но мы и дальше будем требовать провести референдум – "Национальный корпус"

Несмотря на перенос рассмотрения законопроекта о рынке земли, в следующем году власти вернутся к этому вопросу, поэтому прекращать протесты "Национальный корпус" не собирается.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Представители "Нацкорпуса" подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский игнорирует протесты аграриев
Представители "Нацкорпуса" подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский игнорирует протесты аграриев
Фото: nationalcorps.org

Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта о снятии моратория на продажу сельскохозяйственной земли на 2020 год из-за протестов аграриев и патриотов, заявили 20 декабря в политической партии “Национальный корпус”.

"Благодаря твердой позиции "Национального корпуса", аграриев и общественных организаций "слугам народа" не удастся протолкнуть свою так называемую земельную реформу в этом году. Это наша общая победа! Эта власть решила, что может ломать людей через колено. Они быстро поверили в свою безнаказанность. Они думали, что украинских аграриев и обычных крестьян некому защитить. Мы показали, что это не так", – заявили в "Национальном корпусе".

Представители партии подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский игнорирует протесты аграриев и таким образом демонстрирует неготовность к диалогу и к проведению обещанного всенародного референдума. Члены "Нацкорпуса" сравнили Зеленского с беглым экс-президентом Виктором Януковичем из-за столкновений под Радой 17 декабря.

"За все время протестов аграриев под Верховной Радой президент ни разу к ним не вышел, не обратился, не выслушал. Зеленский, который обещал провести всеукраинский референдум по поводу открытия рынка земли, не захотел даже пять минут поговорить с крестьянами и фермерами, чтобы услышать их точку зрения. Власть испугалась потому, что, пожалуй, впервые со времени избрания почувствовала реальное сопротивление населения. И как они поступили в этой ситуации? В "лучших" традициях времен Януковича", – прокомментировали представители партии.

В "Национальном корпусе" добавили, что, несмотря на перенесенное рассмотрение законопроекта, в следующем году власти вернутся к вопросу о рынке земли, поэтому прекращать протесты они не собираются и будут продолжать требовать проведения референдума.

"Несмотря на репрессии, наша борьба продолжается! Акции по перекрытию дорог продолжаются во Львове, Ровно, Одессе и других городах. Мы продолжаем требовать референдума! Власть наконец должна услышать людей, которые работают на земле! Присоединяйтесь к борьбе за украинскую землю", – заявили в партии.

ВИДЕО
Видео: Національний Корпус / YouTube

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Теги: референдум, законопроект, мораторий, фермеры, Национальный корпус, земельная реформа, рынок земли
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
Шоптенко подстригла волосы
Шоптенко подстригла волосы
Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS