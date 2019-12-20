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"Треш. Полный треш". Соцсети обсуждают потасовку нардепов на заседании аграрного комитета

Потасовку, которая произошла вечером 18 декабря во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики между нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильей Кивой и депутатом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем, активно обсуждают пользователи Facebook.

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На заседании аграрного комитета Рады произошел конфликт между народными депутатами
На заседании аграрного комитета Рады произошел конфликт между народными депутатами
Скриншот: Bogdan Aminov / Facebook

Вечером 18 декабря во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики произошла потасовка между нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильей Кивой и депутатом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем. Депутаты ко второму чтению рассматривали поправки к законопроекту об открытии рынка земли. 

В ходе заседания парламентарии от ОПЗЖ предложили председателю комитета Николаю Сольскому установить дедлайн рассмотрения поправок, Сольский поставил предложение на голосование, но члены комитета его не поддержали. После этого представители ОПЗЖ и "Батьківщини" начали кричать "Позор!" и потребовали завершить заседание. Между Кивой и Мотовиловцем произошел конфликт, коллега Кивы по фракции Нестор Шуфрич пытался его успокоить. В какой-то момент Кива толкнул Шуфрича.

Во время потасовки между депутатами лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко взяла пачку документов (возможно, с текстом законопроекта) со стола председателя комитета Сольского и бросила их на пол. 

Такие действия нардепов не остались незамеченными пользователями соцсетей. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Что вчера было на аграрном комитете? Треш. Полный треш. ОПЗЖ с "Батьківщиною", неоднократно называя раньше друг друга ворами и воровками, вчера слились в единую массу ОПЗЖБ против прогресса страны", – отметила нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая.

https://www.facebook.com/liza.bogutskaya/posts/2816033081780084

"Это видео с заседания аграрного комитета стоит посмотреть всем. Пока невменяемый друг всех аграриев Илья Кива с кем-то толкается, орет оппонентам, что будет на куски резать, и все отвлеклись на него, Юлия Тимошенко подленько сбрасывает на пол какие-то документы. Ну анекдот! И ради чего они борются?" – задался вопросом журналист Дмитрий Литвин.

https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/videos/10159178540937598/

Литвин добавил, что "Тимошенко, [народный депутат от ОПЗЖ Виктор] Медведчук и регионалы уже лет 10 не сотрудничали столь плодотворно и открыто, как сейчас – против земельной реформы". "Но если посмотреть внимательно на их активность, то можно понять, что земельная реформа их на самом деле не волнует. Им нужна просто хотя бы одна победа над [президентом Владимиром] Зеленским. Вот хоть что-то, что позволило бы им перекрыть все политические проигрыши этого года. Именно это объединило Юлю, Виктора, Нестора, Наталью Королевскую и других", – поделился мнением журналист.

https://www.facebook.com/dmltvn/posts/2804083402991121

"И пока нормальные люди ждут Николая, "слуги" ночью проводят заседание аграрного комитета. Зачем? Ответа нет, как и на другие безумия турборежима. ЮВТ уже принесла им розги", – с иронией отметила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

https://www.facebook.com/bogdan.aminov/videos/2621954408082363/

"За людей они бы так не боролись, как за землю. Правда, они говорят, что борются за народную землю. Но земля такая же народная, как и депутаты. Для чего позволять что-то продавать в стране, где все можно забрать или украсть? Безнаказанно", – написал журналист программы "Схемы" ("Радіо Свобода") Михаил Ткач.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/2601443366591836

Главный редактор издания "Буквы" Татьяна Николаенко задается вопросом, "зачем так спешить тащить закон о земле, если он вступит в силу не раньше осени".

https://www.facebook.com/t.nikolayenko/posts/3952818738077092

"Надо было слушания по импичменту Трампа объединить с заседанием аграрного комитета. И по содержанию, и по экшну было бы сильно", – пошутил журналист "Украинской правды" Роман Кравец.

https://www.facebook.com/roman.nekravets/posts/2651914488209622

"Коалиция "Святая земля" во имя великой России и отсталой Украины. Сволочи... Честно говоря, не верилось, что Тимошенко может сделать что-то хуже, чем [газовый] контракт 2009 года. А нет. Может. Талантливая... женщина", – написал инвестбанкир Сергей Фурса.

https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/3224991794193879

"Захватили аграрный комитет. Утвердились у микрофона. "Заблокировали" земреформу. Тимошенко, Королевская и Кива. Дивное сочетание. Как три всадника. Сами знаете чего", – поделился мнением ответственный редактор журнала НВ Андрей Смирнов.

https://www.facebook.com/ffonrims.a/posts/1214161062108560

"Посмотрела, как Юля спокойно и отрешенно разбрасывает бумажки во время драки в комитете. И лицо у нее, как у маленькой девочки", – отметила генеральный продюсер телеканала ZIK, ведущая Наташа Влащенко.

https://www.facebook.com/natasha.vlaschenko/posts/1738950119574703

Блогер и телеведущая Марина Данилюк-Ярмолаева опубликовала для сравнения две картинки. "Босх изобразил аграрный комитет еще в 1500 году", – подписала она свой пост.

https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva/posts/2548670031855204

Теги: Юлия Тимошенко, драка, Нестор Шуфрич, Ирина Геращенко, Илья Кива, Сергей Фурса, Наташа Влащенко, земельная реформа, Михаил Ткач, Дмитрий Литвин
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