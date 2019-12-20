"Треш. Полный треш". Соцсети обсуждают потасовку нардепов на заседании аграрного комитета

Потасовку, которая произошла вечером 18 декабря во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики между нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильей Кивой и депутатом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем, активно обсуждают пользователи Facebook.

Вечером 18 декабря во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики произошла потасовка между нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильей Кивой и депутатом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем. Депутаты ко второму чтению рассматривали поправки к законопроекту об открытии рынка земли.

В ходе заседания парламентарии от ОПЗЖ предложили председателю комитета Николаю Сольскому установить дедлайн рассмотрения поправок, Сольский поставил предложение на голосование, но члены комитета его не поддержали. После этого представители ОПЗЖ и "Батьківщини" начали кричать "Позор!" и потребовали завершить заседание. Между Кивой и Мотовиловцем произошел конфликт, коллега Кивы по фракции Нестор Шуфрич пытался его успокоить. В какой-то момент Кива толкнул Шуфрича.

Во время потасовки между депутатами лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко взяла пачку документов (возможно, с текстом законопроекта) со стола председателя комитета Сольского и бросила их на пол.

Такие действия нардепов не остались незамеченными пользователями соцсетей. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Что вчера было на аграрном комитете? Треш. Полный треш. ОПЗЖ с "Батьківщиною", неоднократно называя раньше друг друга ворами и воровками, вчера слились в единую массу ОПЗЖБ против прогресса страны", – отметила нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая.

"Это видео с заседания аграрного комитета стоит посмотреть всем. Пока невменяемый друг всех аграриев Илья Кива с кем-то толкается, орет оппонентам, что будет на куски резать, и все отвлеклись на него, Юлия Тимошенко подленько сбрасывает на пол какие-то документы. Ну анекдот! И ради чего они борются?" – задался вопросом журналист Дмитрий Литвин.

Литвин добавил, что "Тимошенко, [народный депутат от ОПЗЖ Виктор] Медведчук и регионалы уже лет 10 не сотрудничали столь плодотворно и открыто, как сейчас – против земельной реформы". "Но если посмотреть внимательно на их активность, то можно понять, что земельная реформа их на самом деле не волнует. Им нужна просто хотя бы одна победа над [президентом Владимиром] Зеленским. Вот хоть что-то, что позволило бы им перекрыть все политические проигрыши этого года. Именно это объединило Юлю, Виктора, Нестора, Наталью Королевскую и других", – поделился мнением журналист.

"И пока нормальные люди ждут Николая, "слуги" ночью проводят заседание аграрного комитета. Зачем? Ответа нет, как и на другие безумия турборежима. ЮВТ уже принесла им розги", – с иронией отметила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"За людей они бы так не боролись, как за землю. Правда, они говорят, что борются за народную землю. Но земля такая же народная, как и депутаты. Для чего позволять что-то продавать в стране, где все можно забрать или украсть? Безнаказанно", – написал журналист программы "Схемы" ("Радіо Свобода") Михаил Ткач.

Главный редактор издания "Буквы" Татьяна Николаенко задается вопросом, "зачем так спешить тащить закон о земле, если он вступит в силу не раньше осени".

"Надо было слушания по импичменту Трампа объединить с заседанием аграрного комитета. И по содержанию, и по экшну было бы сильно", – пошутил журналист "Украинской правды" Роман Кравец.

"Коалиция "Святая земля" во имя великой России и отсталой Украины. Сволочи... Честно говоря, не верилось, что Тимошенко может сделать что-то хуже, чем [газовый] контракт 2009 года. А нет. Может. Талантливая... женщина", – написал инвестбанкир Сергей Фурса.

"Захватили аграрный комитет. Утвердились у микрофона. "Заблокировали" земреформу. Тимошенко, Королевская и Кива. Дивное сочетание. Как три всадника. Сами знаете чего", – поделился мнением ответственный редактор журнала НВ Андрей Смирнов.

"Посмотрела, как Юля спокойно и отрешенно разбрасывает бумажки во время драки в комитете. И лицо у нее, как у маленькой девочки", – отметила генеральный продюсер телеканала ZIK, ведущая Наташа Влащенко.

Блогер и телеведущая Марина Данилюк-Ярмолаева опубликовала для сравнения две картинки. "Босх изобразил аграрный комитет еще в 1500 году", – подписала она свой пост.