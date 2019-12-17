КСУ опубликовал заключение по законопроекту о сокращении числа нардепов и ликвидации мажоритарки

Конституционный Суд Украины признал соответствующим ст. 157 и ст. 158 Основного закона законопроект, предусматривающий полную отмену мажоритарной системы голосования на выборах в украинский парламент и сокращение числа народных депутатов с 450 до 300, однако сделал ряд замечаний, которые должна учесть Верховная Рада при принятии окончательного решения.

Конституционный Суд решил, что законопроект №1017 "О внесении изменений в ст. 76 и ст. 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)" соответствует Основному закону.

Об этом 17 декабря проинформировала пресс-служба КСУ.

Суд пришел к выводу, что предложенные в законопроекте изменения соответствуют требованиям ст. 157 и ст. 158 Конституции Украины.

В то же время суд сделал ряд замечаний, которые должны быть учтены Верховной Радой во время принятия окончательного решения, сказано в релизе.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №1017 как неотложный 29 августа. Документ предусматривает полную отмену мажоритарной системы голосования на выборах в украинский парламент и сокращение числа депутатов с 450 до 300.

Верховная Рада направила законопроект в Конституционный Суд для получения заключения о соответствии Основному закону 3 сентября.