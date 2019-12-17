Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

КСУ признал конституционным законопроект об уменьшении количества нардепов – СМИ

3 сентября Верховная Рада направила в Конституционный Суд для получения заключения президентский законопроект №1017, который предусматривает полную отмену мажоритарной системы голосования на выборах в украинский парламент и сокращение числа депутатов с 450 до 300. КСУ признал проект закона конституционным.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
КСУ признал конституционным законопроект об уменьшении количества депутатов Рады с 450 до 300
КСУ признал конституционным законопроект об уменьшении количества депутатов Рады с 450 до 300
Фото: ЕРА

Конституционный Суд Украины признал конституционным законопроект изменений в Основной закон об уменьшении количества народных депутатов. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в КСУ.

По словам собеседника издания, Конституционный Суд указал на противоречия с другими нормами Конституции относительно непрерывности власти, "однако в целом заключение по данному законопроекту положительное".

3 сентября Верховная Рада направила в Конституционный Суд для получения заключения президентский законопроект "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)" (№1017).

Документ предусматривает полную отмену мажоритарной системы голосования на выборах в украинский парламент и сокращение числа депутатов с 450 до 300. 

Теги: Верховная Рада, Конституция, Конституционный Суд, народные депутаты, КСУ, изменения в Конституцию
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 
 
АНОНС
Борис Тодуров: Мы сделали все, что возможно. Теперь ваша задача принять закон о трансплантации
ОБЩЕСТВО, ОБРАЗ ЖИЗНИ
Кардиохирург Тодуров – депутатам: Примите закон о трансплантации, чтобы спасти жизни украинцам
20 октября, 2016 20.10
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS