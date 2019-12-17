КСУ признал конституционным законопроект об уменьшении количества нардепов – СМИ

3 сентября Верховная Рада направила в Конституционный Суд для получения заключения президентский законопроект №1017, который предусматривает полную отмену мажоритарной системы голосования на выборах в украинский парламент и сокращение числа депутатов с 450 до 300. КСУ признал проект закона конституционным.

КСУ признал конституционным законопроект об уменьшении количества депутатов Рады с 450 до 300 Фото: ЕРА

Конституционный Суд Украины признал конституционным законопроект изменений в Основной закон об уменьшении количества народных депутатов. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в КСУ.

По словам собеседника издания, Конституционный Суд указал на противоречия с другими нормами Конституции относительно непрерывности власти, "однако в целом заключение по данному законопроекту положительное".

3 сентября Верховная Рада направила в Конституционный Суд для получения заключения президентский законопроект "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)" (№1017).

Документ предусматривает полную отмену мажоритарной системы голосования на выборах в украинский парламент и сокращение числа депутатов с 450 до 300.