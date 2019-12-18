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Округа и префекты. Появился текст законопроекта об изменениях в Конституцию в части децентрализации власти

В новом законопроекте о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти отсутствуют положения, которые признавались отменяющими или ограничивающими права и свободы человека и гражданина или были направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Президентский законопроект внесен на рассмотрение Верховной Рады
Президентский законопроект внесен на рассмотрение Верховной Рады
Фото: rada.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона №2598 о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. Законопроект обнародован на сайте Верховной Рады и определен как безотлагательный к рассмотрению в парламенте.

"Законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины предлагаются изменения по децентрализации государственной власти в Украине, совершенствованию территориальной организации власти и усилению конституционно-правового статуса местного самоуправления", – сказано в пояснительной записке к документу. 

Проектом предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым. Таким образом, ликвидируется понятие "район", вводится "округ" и внедряется институт префектов вместо местных государственных администраций. В действующей редакции Конституции закреплен перечень конкретных наименований всех областей Украины.

Образование и ликвидация общин, округов, областей, установление и изменение их границ, отнесение поселений к категории сел, поселков, городов, наименование и переименование поселений, общин, округов, областей относится к полномочиям Верховной Рады по представлению Кабинета Министров. Изменение границ, наименование и переименование осуществляется с учетом мнения местных жителей.

Изменениями в раздел XI "Местное самоуправление" предлагается закрепление местного самоуправления как права и возможности общины решать вопросы местного значения в пределах Конституции и законов Украины. При этом община определяется как первичный субъект местного самоуправления и юридическое лицо.

Предусмотрено сокращение срока полномочий главы общины, депутатов ее совета, окружного и облсоветов, избранных на очередных выборах, – он составит четыре года. Избрание председателя окружного и облсоветов происходит на основе ротации. При этом срок полномочий председателя составляет один год.

Материальной основой местного самоуправления является земля, движимое и недвижимое имущество, природные ресурсы, другие объекты в коммунальной собственности общины; объекты совместной собственности общин, находящиеся в управлении окружных, областных советов; местные налоги и сборы и другие доходы местных бюджетов.

В проекте закона говорится, что децентрализация не означает ослабления центральной власти в таких вопросах, как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, верховенство права, соблюдение прав и свобод человека. 

Для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов предлагается ввести институт префектов. Предусмотрено, что префекта будет назначает и освобождать от должности президент Украины по представлению Кабинета Министров.

"Префект приостанавливает действие актов местного самоуправления из-за их несоответствия Конституции или законам Украины с одновременным обращением в суд", – говорится в пояснительной записке.

Срок пребывания префекта в должности в одном округе, области, городе Киеве не может превышать трех лет.

Законопроектом предусмотрено, что в случае принятия председателем общины, ее советом, окружным, областным советом акта, не соответствующего Конституции Украины и создающего угрозу нарушения государственного суверенитета, территориальной целостности или угрозу национальной безопасности, президент по представлению префекта приостанавливает действие соответствующего акта с одновременным обращением в Конституционный Суд Украины, временно останавливает полномочия председателя общины, такого совета и назначает временного государственного уполномоченного.

В пояснительной записке указано, что проект основывается на идеях современного конституционализма, Соглашении об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, Европейской хартии местного самоуправления и других международно-правовых актах.

"В законопроекте отсутствуют положения, которые в ранее предоставленных заключениях и принятых решениях Конституционного Суда Украины признавались отменяющими или ограничивающими права и свободы человека и гражданина или были направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины. Предложенные изменения не предусматривают отмены или ограничения прав и свобод человека и гражданина. Принятие предложенных в законопроекте изменений в Конституцию Украины не приведет к нарушению международных обязательств Украины", – говорится в пояснительной записке.

Требования внести изменения в Конституцию в части децентрализации содержатся в Минских соглашениях по урегулированию ситуации на Донбассе от 12 февраля 2015 года.

Помощник президента Украины Андрей Ермак 5 декабря заявлял, что Украина готова внести изменения в Конституцию в части децентрализации, как предусмотрено Минскими соглашениями, но ни о какой федерализации речь не идет.

Теги: Конституция, самоуправление, децентрализация, Владимир Зеленский, законопроект, изменения в Конституцию
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