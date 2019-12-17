Профильный комитет Рады поддержал изменения в законодательство, связанные с отменой неприкосновенности нардепов

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности на заседании 16 декабря рекомендовал парламенту принять во втором чтении проект закона №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".
Об этом сообщила в Facebook народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Янченко.
Она отметила, что 17 декабря парламент может проголосовать за этот документ.
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил в Facebook, что одобренный депутатами законопроект вместо отмены неприкосновенности усиливает ее.
По его словам, члены комитета оставили норму, согласно которой уголовное производство против нардепа может начать только генеральный прокурор, и предусмотрели необходимость рассмотрения большинства ходатайств следователя при обязательном присутствии нардепа.
"То есть, если следователь захочет получить доступ к банковским документам нардепа, он не сможет этого сделать, пока нардеп не явится лично в суд. Так же следователь не сможет арестовать, например, оружие, которое является орудием преступления, или же полученные в результате преступления средства", – отметил Шабунин.
Рада приняла в первом чтении законопроект №2237 3 декабря.
30 августа 363 депутата Верховной Рады ІХ созыва поддержали проект постановления №1095 об ограничении неприкосновенности парламентариев и предварительно согласовали внесенный в феврале 2017 года пятым президентом Украины Петром Порошенко законопроект №7203. 20 июня 2018 года Конституционный Суд Украины признал документ соответствующим Основному закону.
Верховная Рада на заседании 3 сентября 2019 года приняла в целом законопроект №7203, согласно которому в Конституцию Украины вносятся изменения, касающиеся отмены депутатской неприкосновенности.
11 сентября закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.