Профильный комитет Рады поддержал изменения в законодательство, связанные с отменой неприкосновенности нардепов

В законопроекте о внесении изменений в законодательство в связи с отменой депутатской неприкосновенности оставили норму, согласно которой уголовное производство против депутата Верховной Рады может начать только генеральный прокурор Украины, сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности на заседании 16 декабря рекомендовал парламенту принять во втором чтении проект закона №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".

Об этом сообщила в Facebook народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

Она отметила, что 17 декабря парламент может проголосовать за этот документ.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил в Facebook, что одобренный депутатами законопроект вместо отмены неприкосновенности усиливает ее.

По его словам, члены комитета оставили норму, согласно которой уголовное производство против нардепа может начать только генеральный прокурор, и предусмотрели необходимость рассмотрения большинства ходатайств следователя при обязательном присутствии нардепа.

"То есть, если следователь захочет получить доступ к банковским документам нардепа, он не сможет этого сделать, пока нардеп не явится лично в суд. Так же следователь не сможет арестовать, например, оружие, которое является орудием преступления, или же полученные в результате преступления средства", – отметил Шабунин.

Рада приняла в первом чтении законопроект №2237 3 декабря.

30 августа 363 депутата Верховной Рады ІХ созыва поддержали проект постановления №1095 об ограничении неприкосновенности парламентариев и предварительно согласовали внесенный в феврале 2017 года пятым президентом Украины Петром Порошенко законопроект №7203. 20 июня 2018 года Конституционный Суд Украины признал документ соответствующим Основному закону.

Верховная Рада на заседании 3 сентября 2019 года приняла в целом законопроект №7203, согласно которому в Конституцию Украины вносятся изменения, касающиеся отмены депутатской неприкосновенности.

11 сентября закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.