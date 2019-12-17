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Профильный комитет Рады поддержал изменения в законодательство, связанные с отменой неприкосновенности нардепов

В законопроекте о внесении изменений в законодательство в связи с отменой депутатской неприкосновенности оставили норму, согласно которой уголовное производство против депутата Верховной Рады может начать только генеральный прокурор Украины, сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Рада может рассмотреть документ 17 декабря
Рада может рассмотреть документ 17 декабря
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности на заседании 16 декабря рекомендовал парламенту принять во втором чтении проект закона №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".

Об этом сообщила в Facebook народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

Она отметила, что 17 декабря парламент может проголосовать за этот документ.

https://www.facebook.com/halyna.yanchenko/posts/10220278295017189

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил в Facebook, что одобренный депутатами законопроект вместо отмены неприкосновенности усиливает ее. 

По его словам, члены комитета оставили норму, согласно которой уголовное производство против нардепа может начать только генеральный прокурор, и предусмотрели необходимость рассмотрения большинства ходатайств следователя при обязательном присутствии нардепа.

"То есть, если следователь захочет получить доступ к банковским документам нардепа, он не сможет этого сделать, пока нардеп не явится лично в суд. Так же следователь не сможет арестовать, например, оружие, которое является орудием преступления, или же полученные в результате преступления средства", – отметил Шабунин. 

https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10156873649059537

Рада приняла в первом чтении законопроект №2237 3 декабря.

30 августа 363 депутата Верховной Рады ІХ созыва поддержали проект постановления №1095 об ограничении неприкосновенности парламентариев и предварительно согласовали внесенный в феврале 2017 года пятым президентом Украины Петром Порошенко законопроект №7203. 20 июня 2018 года Конституционный Суд Украины признал документ соответствующим Основному закону.

Верховная Рада на заседании 3 сентября 2019 года приняла в целом законопроект №7203, согласно которому в Конституцию Украины вносятся изменения, касающиеся отмены депутатской неприкосновенности.

11 сентября закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Теги: Верховная Рада, депутаты, Виталий Шабунин, неприкосновенность, законопроект, уголовное производство, Галина Янченко
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