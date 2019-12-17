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КСУ признал неконституционным законопроект о назначении президентом глав НАБУ и ГБР – СМИ

Конституционный суд Украины решил, что законопроект, который предусматривает закрепление в Конституции права президента Украины назначать директора Государственного бюро расследований и главу Национального антикоррупционного бюро Украины, не соответствует ст. 157 и ст. 158 Основного закона, сообщает "РБК-Украина".

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Решение Конституционного Суда еще не опубликовано
Решение Конституционного Суда еще не опубликовано
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Конституционный Суд Украины признал несоответствующим Основному закону законопроект №1014, который предусматривает закрепление в Конституции права президента назначать глав Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом 16 декабря сообщило агентство "РБК-Украина", ссылаясь на источники в суде. 

По данным журналистов, законопроект, поданный президентом Владимиром Зеленским как неотложный, признан не соответствующим ст. 157 и ст. 158 Конституции. 

Ожидается, что решение КСУ будет обнародовано 17 декабря. 

Верховная Рада на заседании 3 сентября направила в КСУ для получения заключения о соответствии его требованиям Основного закона законопроект №1014, согласно которому полномочия президента назначать и увольнять глав Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований будут закреплены в Конституции Украины. 

В соответствии с действующим законодательством, глав НАБУ и ГБР назначает президент на основании решения конкурсной комиссии.

Национальное антикоррупционное бюро Украины – правоохранительный орган, который занимается расследованием коррупционных правонарушений высшими должностными лицами. НАБУ начало работать 16 апреля 2015 года. Тогда же его директором пятый президент Украины Петр Порошенко назначил юриста Артема Сытника. Его кандидатуру утверждала конкурсная комиссия.

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР. Директором Госбюро расследований стал экс-прокурор Роман Труба на основании решения конкурсной комиссии. ГБР расследует правонарушения высших должностных лицх, правоохранителей, судей и теми, кто совершил военные преступления. 

3 декабря Верховная Рада приняла в целом с технико-юридическими правками законопроект №2116 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований", который предусматривает увольнение Трубы и перезапуск работы бюро. 

Согласно документу, президент назначает директора ГБР по представлению конкурсной комиссии без представления премьер-министра Украины. В действующем законе о Госбюро расследований директор ведомства назначается на должность президентом по представлению премьера Украины в соответствии с представлением конкурсной комиссии.

Теги: Конституционный Суд, Владимир Зеленский, законопроект, Государственное бюро расследований, КСУ, НАБУ, назначение
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