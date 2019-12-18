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САП и НАБУ призвали Зеленского ветировать закон, касающийся неприкосновенности нардепов

В законе №2237 о полномочиях генерального прокурора при уголовных производствах в отношении нардепов предусмотрена норма, которая ставит под угрозу независимость детективов Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры; президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит подписывать документ, заявили САП и НАБУ.

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Рада приняла закон №2237 во втором чтении 18 декабря
Рада приняла закон №2237 во втором чтении 18 декабря
Фото: rada.gov.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро призывают президента Украины Владимира Зеленского ветировать закон, касающийся неприкосновенности народных депутатов. Об этом говорится в заявлении двух ведомств, опубликованном пресс-службой САП в Facebook 18 декабря.

"Законопроект №2237 о якобы снятии депутатской неприкосновенности снизит эффективность расследования преступлений, совершенных при участии действующих парламентариев. Отдельные принятые нормы могут привести к возникновению процессуальных проблем еще в начале расследования и позволить этим участникам избежать ответственности", – сказано в заявлении. 

НАБУ, которому подследственны нардепы, а также САП, осуществляющая процессуальный надзор в уголовных производствах антикоррупционного бюро, "глубоко обеспокоены", так как согласно законопроекту, внести сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом в Единый реестр досудебных расследований может только Генеральный прокурор Украины. 

Эта норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуров САП, которым нужно будет убеждать генпрокурора в необходимости начала расследования. 

"Это – лишь некоторые из угроз, которые содержит законопроект №2237. Кроме них, есть еще немало процессуальных аспектов, которые способны заблокировать работу детективов НАБУ и прокуроров САП в сфере очистки законодательного органа от коррупции", – заявили ведомства, отметив, что готовы присоединиться к процессу доработки документа. 

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/2044376465665526

Проект закона №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" Верховная Рада приняла во втором чтении сегодня

За проголосовал 291 народный депутат, документ не поддержали нардепы от "Голоса", "Батьківщини" и "Европейской солидарности". 

Кроме прочего, в документе учтены поправки, согласно которым ходатайства о разрешении на задержание, о мере пресечения, проведении других следственных розыскных действий в отношении нардепов должны быть согласованы с генеральным прокурором. Эти ходатайства может поддержать глава ГПУ, а не парламент, как было раньше.

В первом чтении проект закона №2237 приняли 3 декабря. 17 декабря профильный комитет поддержал поправки к документу. Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что одобренный депутатами законопроект вместо отмены неприкосновенности усиливает ее. 

30 августа 363 депутата Верховной Рады ІХ созыва поддержали проект постановления №1095 об ограничении неприкосновенности парламентариев и предварительно согласовали внесенный в феврале 2017 года пятым президентом Украины Петром Порошенко законопроект №7203. 20 июня 2018 года Конституционный Суд Украины признал документ соответствующим Основному закону.

Верховная Рада на заседании 3 сентября 2019 года приняла в целом законопроект №7203, согласно которому в Конституцию Украины вносятся изменения, касающиеся отмены депутатской неприкосновенности. 11 сентября закон подписал Зеленский. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Теги: Верховная Рада, депутаты, неприкосновенность, Владимир Зеленский, вето, закон, законопроект, НАБУ, САП
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