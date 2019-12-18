Рада приняла закон о полномочиях генпрокурора при уголовных производствах в отношении нардепов

За принятие в целом законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" проголосовал 291 депутат Верховной Рады.

Рада 18 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект №2237 Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада 18 декабря приняла во втором чтении и в целом с поправками законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины", передает корреспондент "ГОРДОН".

"За" проголосовал 291 народный депутат.

По словам главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, при подготовке ко второму чтению к законопроекту была предложена 101 поправка, 32 из которых были учтены полностью или частично. Монастырский отметил, что комитет поддержал норму о том, что данные о совершенных народными депутатами правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований имеет право вносить генеральный прокурор Украины.

Кроме того, согласно поправкам, ходатайства о разрешении на задержание, о мере пресечения, проведение других следственных розыскных действий в отношении нардепов должны быть согласованы с генеральным прокурором. Эти ходатайства может поддержать глава ГПУ, а не парламент, как было раньше.

Вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против депутатов, имеют право только следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований.

Разрешается задержание парламентария без согласований только в том случае, если его застали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

В первом чтении проект закона №2237 приняли 3 декабря. 17 декабря профильный комитет поддержал поправки к документу. Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что одобренный депутатами законопроект вместо отмены неприкосновенности усиливает ее.

30 августа 363 депутата Верховной Рады ІХ созыва поддержали проект постановления №1095 об ограничении неприкосновенности парламентариев и предварительно согласовали внесенный в феврале 2017 года пятым президентом Украины Петром Порошенко законопроект №7203. 20 июня 2018 года Конституционный Суд Украины признал документ соответствующим Основному закону.

Верховная Рада на заседании 3 сентября 2019 года приняла в целом законопроект №7203, согласно которому в Конституцию Украины вносятся изменения, касающиеся отмены депутатской неприкосновенности. 11 сентября закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.