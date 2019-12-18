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Нардеп Осадчук о законе, касающемся депутатской неприкосновенности: Любые инициативы НАБУ и ГБР будут сводиться на нет

Фактически центром принятия решений о расследованиях в отношении народных депутатов стал Офис президента Украины, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук.

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Осадчук: Нас рассудит только время осталось дождаться буквально первого дела по какому-либо действующему нардепу
Осадчук: Нас рассудит только время – осталось дождаться буквально первого дела по какому-либо действующему нардепу
Фото: Andrii Osadchuk / Facebook

Принятый сегодня Верховной Радой законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" будет сводить на нет любые инициативы НАБУ и Госбюро расследований. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук.

"Законопроект "Слуги народа" за последние полторы недели претерпел существенную трансформацию. И весь этот процесс протекал не в сторону реальной отмены депутатской неприкосновенности. А наоборот – в сторону цементирования депутатской неприкосновенности. Вчера мы надеялись, что сможем "сбить" несколько норм в законопроекте. Но в итоге все позиции, которые усложняют досудебное расследование и усиливают защиту депутата от юридического преследования, остались в законопроекте. Поэтому наша фракция за него не голосовала. Но Верховная Рада его таки поддержала. Что ж, нас рассудит только время – осталось дождаться буквально первого дела по какому-либо действующему нардепу. У профессиональных адвокатов будет множество механизмов для защиты своего клиента. А значит, любые инициативы НАБУ и ГБР будут сводиться на нет", – подчеркнул Осадчук.

По его словам, центром принятия решений о расследованиях по народным депутатам станет Офис президента.

"Если раньше вопрос неприкосновенности конкретного депутата решала Верховная Рада, то сейчас эти полномочия передали одному человеку – генпрокурору. Мы считаем, что это неправильно. Особенно если учитывать, что глава ГПУ полностью зависит от президента. Фактически центром принятия решений о расследованиях по нардепам стал Офис президента. Еще один момент – так называемая поправка депутата от ОПЗЖ [Григория] Мамки. Туда дописали такую фразу: нардепы не несут ответственности за результаты голосования либо высказывания в Верховной Раде и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий. То есть де-факто нардепы не несут юридической ответственности, осуществляя свои депутатские полномочия. Ведь депутатские полномочия начинаются после присяги и заканчиваются в последний день их работы в Раде", – отметил нардеп.

Он считает, что принятый закон позволит нардепам затягивать расследования на неопределенный срок.

"Еще один коллективный продукт "Слуги народа" касается ходатайств по обеспечительной мере. Там добавили абзац, что такие ходатайства рассматриваются при обязательном участии народного депутата. А следственный судья обязан заранее предупредить нардепа о рассмотрении указанного ходатайства. Но мы же часто слышали истории, что депутатов предупреждали о таком заранее, кто-то сливал информацию и так далее. Следствие не сможет уже арестовать имущество нардепа по разрешению судьи. Для этого нужно будет вызывать самого депутата в суд, чтобы он вместе со следователями и прокурорами обсуждал этот вопрос. При этом он может не явиться в суд, объяснив это уважительной причиной. Даже справки от доктора о больном зубе будет достаточно. То есть в закон заложили механизм, из-за которого любое расследование может зависнуть на неопределенный срок. А за это время депутат может спокойно распродать имущество", – резюмировал Осадчук.

Согласно принятому 18 декабря закону, данные о совершенных народными депутатами правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований имеет право вносить генеральный прокурор Украины. Кроме того, согласно принятым поправкам, ходатайства о разрешении на задержание, о мере пресечения, проведении других следственных разыскных действий в отношении нардепов должны быть согласованы с генеральным прокурором. Эти ходатайства может поддержать глава ГПУ, а не парламент, как было раньше.

В первом чтении проект закона №2237 приняли 3 декабря. 17 декабря профильный комитет поддержал поправки к документуГлава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что одобренный депутатами законопроект вместо отмены неприкосновенности усиливает ее. 

30 августа 363 депутата Верховной Рады ІХ созыва поддержали проект постановления №1095 об ограничении неприкосновенности парламентариев и предварительно согласовали внесенный в феврале 2017 года пятым президентом Украины Петром Порошенко законопроект №7203. 20 июня 2018 года Конституционный Суд Украины признал документ соответствующим Основному закону.

Верховная Рада на заседании 3 сентября 2019 года приняла в целом законопроект №7203, согласно которому в Конституцию Украины вносятся изменения, касающиеся отмены депутатской неприкосновенности. 11 сентября закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Теги: Верховная Рада, депутаты, неприкосновенность, Андрей Осадчук
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