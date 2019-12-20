В больнице умер сотрудник ФСБ, который был тяжело ранен во время стрельбы в центре Москвы, неподалеку от здания Федеральной службы безопасности на Лубянке. Его коллега скончался ранее на месте происшествия.

Количество погибших в результате стрельбы возле здания ФСБ в Москве увеличилось до двух. Об этом 20 декабря сообщил Следственный комитет России.

Сотрудник ФСБ, который получил тяжелое ранение во время инцидента, скончался в больнице.

В комитете подчеркнули, что исследуют информацию о личности нападавшего и причинах, подтолкнувших его к нападению.

Кроме того стало известно, что один из пяти пострадавших был гражданским.

В комитете подтвердили, что стрелявшим был уроженец Московской области Евгений Манюров.

Стрельба возле здания ФСБ в центре Москвы произошла вечером 19 декабря. В результате на месте погиб один сотрудник ФСБ. Во время спецоперации стрелок был нейтрализован.

СМИ со ссылкой на источники писали, что стрельба могла быть организована так, чтобы это совпало с речью президента РФ Владимира Путина, посвященной Дню работника органов безопасности РФ.