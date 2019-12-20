Количество погибших в результате стрельбы возле здания ФСБ в Москве увеличилось до двух. Об этом 20 декабря сообщил Следственный комитет России.
Сотрудник ФСБ, который получил тяжелое ранение во время инцидента, скончался в больнице.
В комитете подчеркнули, что исследуют информацию о личности нападавшего и причинах, подтолкнувших его к нападению.
Кроме того стало известно, что один из пяти пострадавших был гражданским.
В комитете подтвердили, что стрелявшим был уроженец Московской области Евгений Манюров.
Стрельба возле здания ФСБ в центре Москвы произошла вечером 19 декабря. В результате на месте погиб один сотрудник ФСБ. Во время спецоперации стрелок был нейтрализован.
СМИ со ссылкой на источники писали, что стрельба могла быть организована так, чтобы это совпало с речью президента РФ Владимира Путина, посвященной Дню работника органов безопасности РФ.