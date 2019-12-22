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Пристайко назвал преимущества нормы о выезде украинцев в РФ по загранпаспорту

Норма о выезде в РФ по загранпаспорту даст возможность не допустить бегства из Украины должников по алиментам и преступников, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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Пристайко: Поездки исключительно по заграничным паспортом в РФ дают дополнительные гарантии
Пристайко: Поездки исключительно по заграничным паспортом в РФ дают дополнительные гарантии
Фото: EPA

Выезд украинцев в РФ по загранпаспорту дает гражданам дополнительные гарантии во время пребывания в России. Об этом в Twitter 21 декабря заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Поездки исключительно по заграничным паспортом в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой "книжечки" – это девять кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами – это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов. Выезд по загранпаспорту дает возможность не допустить бегства от ответственности в Россию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинское законодательство. Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину, кто покидает наше государство и с чем", – написал министр.

Предложение пропускать граждан Украины в РФ только по загранпаспортам Министерство иностранных дел Украины внесло в Кабмин в начале декабря. Директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев сообщал, что по данным Государственной пограничной службы Украины, ежегодно растет количество случаев выявления подделок свидетельств о рождении и внутренних паспортов в форме книжки. По его словам, "существующий упрощенный режим поездок граждан Украины в РФ в условиях вооруженной агрессии последней является не адекватным угрозам национальной безопасности Украины".

18 декабря Кабмин Украины принял решение, согласно которому с 1 марта 2020 года украинцы смогут выезжать в РФ только по загранпаспорту. В Украину граждане смогут возвращаться по внутреннему украинскому паспорту или свидетельству о рождении.

Теги: Россия, загранпаспорт, граница, Вадим Пристайко
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