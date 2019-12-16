Паспорт в смартфоне: в Украине может появиться виртуальная ID-карта

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк рассказал, что виртуальный документ не будет полноценной заменой физического.

В Государственной миграционной службе Украины обсуждают создание электронного удостоверения для украинцев. Об этом в интервью "Европейской правде" 16 декабря сообщил глава ведомства Максим Соколюк.

"Мы сейчас обсуждаем уровни доверия, то есть где этот виртуальный паспорт может быть использован, когда потребуется цифровая подпись и когда нужно будет предъявлять физический документ или прикладывать где-то его", – сказал он.

Глава ГМС подчеркнул, что виртуальный паспорт не станет полноценной заменой физического.

По словам Соколюка, электронный документ откроет для граждан новые возможности. В частности, его можно будет получить через несколько минут после заказа, а не ждать изготовления пластиковой версии.

Соколюк добавил, что в будущем украинцы смогут отказаться от дополнительного документа о месте прописки. Эта информация будет храниться в электронном виде в базе данных.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что 16 декабря в Украине начнут тестировать мобильное приложение, в котором будут отображаться электронные версии водительских прав и техпаспорта авто.