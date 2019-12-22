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Гончарук призвал украинцев сообщать об известных им залах игровых автоматов

В течение первого дня специальной операции правоохранителей была ликвидирована деятельность 5 тыс. из 8 тыс. залов игровых автоматов в Украине, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

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Гончарук: Работы еще достаточно много
Гончарук: Работы еще достаточно много
Фото: ЕРА

Правительство до Нового года планирует очистить все города Украины от залов игровых автоматов, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук. Видео опубликовано на странице премьера в YouTube.

"Мы приняли решение о том, чтобы прекратить юридические манипуляции и разбить ту юридическую схему, которой пользовались до сегодняшнего дня… собственники залов игровых автоматов. Они прикидывались лотереями, но, конечно, они – не лотереи… Национальная полиция Украины вместе с фискальной службой начали работать над тем, чтобы из украинских городов исчезли залы игровых автоматов", – сказал Гончарук.

Он отметил, что за первый день спецоперации была прекращена деятельность более 5 тыс. залов игровых автоматов по всей Украине.

"По нашим подсчетам, их более 8 тыс. Это значит, что работы еще достаточно много. Поэтому если вы знаете о существовании зала игровых автоматов, который "спрятался", который не заметили правоохранители, специально или случайно, уведомляйте об этом нас… Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы уже до Нового года эта порочная практика залов игровых автоматов на улицах украинских городов исчезла", – резюмировал премьер. 

20 декабря Кабинет Министров Украины утвердил распоряжение о борьбе с незаконным игорным бизнесом, который работал под видом распространителей государственных лотерей. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дал поручение Национальной полиции Украины прекратить функционирование всех залов игровых атвоматов до 16.00 20 декабря 2019 года.

19 декабря Рада провалила голосование за законопроект №2285-д об игорном бизнесе. Парламентарии решили направить законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.

Теги: Украина, Кабинет Министров, игорный бизнес, Алексей Гончарук
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