Трамп приказал задержать военную помощь Украине через час после звонка Зеленскому – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп приказал задержать предоставление американской военной помощи Украине примерно через час после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года, сообщило 21 декабря Bloomberg со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства документы и электронные письма.

При этом из документов следует, что Трамп расспрашивал свое окружение об американской военной помощи Украине за месяц до июльского разговора с Зеленским. По просьбе Трампа сотрудник департамента по управлению и бюджету Белого дома Майкл Даффи написал в Пентагон письмо с просьбой предоставить подробную информацию о военной помощи Украине.

Некоторые документы подвергались редактуре, пишет агентство.

24 сентября спикер Палаты представителей, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине на 2019 год по линии Пентагона в объеме $250 млн 18 июня. В конце августа, по данным Politico, Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов используются по назначению. В сентябре Белый дом разблокировал предоставление $250 млн по линии Пентагона, а Государственный департамент США согласовал выдачу Украине $141,5 млн на снайперские винтовки и гранатометы.

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

На заседании 18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Конгресса США. Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.

Конгресс США 9 декабря заложил в военный бюджет на 2020 финансовый год $300 млн на военную помощь Украине.