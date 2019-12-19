Трамп назвал импичмент незаконным и намекнул, что победит на выборах президента США в 2020 году

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что демократы в Палате представителей Конгресса США объявили ему "незаконный, неконституционный и однопартийный импичмент", чем "заявили о презрении" к американскому избирателю.

Президент США Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в Мичигане вечером 18 декабря назвал импичмент, который объявила ему Палата представителей, незаконным и однопартийным. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Сегодняшним незаконным неконституционным и однопартийным импичментом демократы, которые ничего не делают, заявляют о своей глубокой ненависти и презрении к американскому избирателю", – заявил Трамп.

Он сравнил процедуру импичмента с "политическим самоубийством" и высказал мнение, что "в конце концов победит".

"Вы видели мои опросы?" – обратился Трамп к сторонникам, имея в виду рейтинг в преддверии президентской избирательной кампании.

Согласно новому опросу Gallup, обнародованному 18 декабря, рейтинг одобрения работы президента Трампа повысился на 6 процентных пунктов и достиг 45%. В момент запуска процедуры импичмента демократами в сентябре он составлял 39%.

24 сентября спикер Палаты представителей, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования.

Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате.

Американский президент перед голосованием в Палате представителей направил письмо Пелоси. Он назвал расследование в его адрес "беспрецедентным и антиконституционным злоупотреблением властью, не имеющим аналогов в почти 250-летней истории американского законодательства". Трамп высказал мнение, что и Пелоси, и вся Демократическая партия стали заложниками своих наиболее радикальных членов.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.