Угнанный автомобиль, съемная квартира, "нежирные дела". Что известно о новом главе НАПК Новикове

Что предусматривает перезапуск НАПК?

Закон о перезапуске Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, подписанный президентом Владимиром Зеленским в октябре 2019-го, предусматривает увольнение руководства Нацагентства и избрание нового главы НАПК с более широкими полномочиями: решения председатель сможет принимать единолично, а не коллегиально, как было раньше (в коллегиальный руководящий состав входило пять человек).

Зеленский также поручил Кабинету Министров в течение двух месяцев провести конкурс и выбрать нового главу агентства. Ровно через два месяца после подписания закона – 16 декабря – комиссия выбрала на этот пост 37-летнего прокурора департамента надзора за соблюдением законов Генеральной прокуратуры Александра Новикова. Пока он не вступил в должность – решение конкурсной комиссии должен утвердить Кабинет Министров.

Против Натальи Корчак (на фото), которая руководила НАПК до марта 2018 года, расследуется дело о недостоверном декларировании . После Корчак агентство возглавлял Александр Мангул, в октябре 2019-го и.о. главы была назначена Наталья Новак. Фото: УНИАН

Что известно об Александре Новикове?

Детальной информации о нем немного. В автобиографии (.rar), поданной для участия в конкурсе на должность руководителя НАПК, сказано, что высшее образование он получил в харьковской Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого в 1999–2004 годах. Сразу после выпуска начал работать в городской прокуратуре Сум. Сначала был помощником городского прокурора, затем – следователем; с 2007-го по 2012-й работал прокурором в отделе надзора за соблюдением законов органами внутренних дел. Местное издание Sumy.Today писало, что в середине 2000-х Новиков оппонировал местным властям в споре вокруг выделения земли бизнесменам, депутатам и чиновникам на берегу реки Псел.

В 2012 году Новиков перебрался в Киев и в течение следующих двух лет работал в отделе защиты финансово-экономических интересов Генпрокуратуры. С 2014-го и до сегодняшнего дня работает прокурором департамента надзора за соблюдением законов Генеральной прокуратуры. Недавно прошел переаттестацию в Офис генпрокурора.

Харьковский антикоррупционный активист Дмитрий Дробот в комментарии “Укринформу” говорил, что Новиков “принимал дела, которые не очень хотели другие прокуроры, так называемые нежирные дела, и постоянно занимал принципиальную позицию”.

Одно из самых известных дел, которые вел Новиков в Генпрокуратуре, – производство о возможных фальсификациях результатов внешнего независимого оценивания (его направили в суд в июле 2016 года). Тогда Новиков заявлял, что в 2014–2015 годах с поддельными результатами внешнего независимого оценивания в вузы поступило более 200 детей бывших министров, народных депутатов, работников аппарата Верховной Рады и государственных учреждений.

В деле фигурировали семеро подозреваемых: директор Центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук (впоследствии он был отстранен, затем подал в отставку), двое его заместителей и четверо сотрудников центра.

Издание “Збруч” в марте 2017 года писало, что уголовное производство в суде развалилось – материалы вернули в прокуратуру на доработку; адвокаты утверждают, что обвинения неконкретные и недоказанные, а отчисленные за использование поддельных результатов ВНО студенты позже восстановились в вузах. Дело рассматривается в судах до сих пор.

Также Новиков инициировал производство против бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича по обвинению в растрате $1,1 млн. Речь идет об оплате услуг юридической компании Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom LLP при рассмотрении дела “Тимошенко против Украины” в Европейском суде по правам человека. По версии следствия, на момент покупки услуг юристов рассмотрение дела в ЕСПЧ уже закончилось. Это дело передали в суд в 2016 году, сам Лавринович называл обвинения “плодом больного воображения”. Рассмотрение дела не завершено.

Новиков работает в прокуратуре с 2004 года. Скриншот: КабМин / YouTube

В мотивационном письме будущий руководитель НАПК отмечал, что за время работы в отделе защиты финансово-экономических интересов государства ГПУ “зарегистрировал 21 уголовное производство с размером убытков более 1,5 млрд грн, направил 18 ходатайств, четыре из которых – премьер-министрам Украины, в соответствии с которыми привлечены [к ответственности] 34 госслужащих, отменено 42 незаконных акта центральных органов исполнительной власти и правительства”.

Новиков – человек Авакова?

О том, что такие слухи существуют, говорил харьковский антикоррупционный активист Дмитрий Дробот (одним из конкурентов Новикова на конкурсе был коллега Дробота Дмитрий Булах). “Что мне о нем известно? Это человек из прокуратуры, собственно, до сих пор там работает. Имеет достаточно хорошую репутацию. Хотя были слухи, что он – человек [министра внутренних дел Арсена] Авакова. Однако они не подтвердились, никаких фактов не нашли”, – говорил активист “Укринформу”.

Никаких фактов, которые могли бы свидетельствовать о недобропорядочности Новикова, не нашла и конкурсная комиссия. Организация Transparency International Ukraine отмечала, что перед финальным собеседованием с соискателями у комиссии был лишь “один небольшой вопрос” к прокурору: где он жил в Киеве в 2012–2014 годах, когда работал прокурором отдела защиты финансово-экономических интересов ГПУ. Где именно жил Новиков, не уточняется, но в протоколе (.doc) заседания конкурсной комиссии сказано, что “на основании имеющихся материалов, включая ответы кандидата на вопросы, комиссия считает его отвечающим критерию добропорядочности”.

Новиков богат?

Скорее нет. Но у него неплохая зарплата: в последний год Новиков получал в ГПУ около 47 тыс. грн в месяц (около 560 тыс. в год). Жена задекларировала 320 тыс. дохода от предпринимательской деятельности. На счету в банке у Новикова – 110 тыс. грн. В качестве источника доходов он также указал банковский кешбэк: почти 1700 грн – от “Монобанка” и 72 грн – от “ПриватБанка”.

С сентября 2015 года он с семьей (женой Юлией Гончар, сыном и пасынком) живет в Киеве в арендуемой квартире площадью почти 60 м² (по всей видимости, это служебная квартира, собственником указано коммунальное предприятие “Спецжитлофонд”). С 2013 года пользовался автомобилем Subaru Forester, но позже эту машину угнали (впервые пометка о том, что машина угнана, появилась в декларации за 2016 год; собственником авто указана Людмила Новикова, вероятно, его мать).

Также в собственности указан автомобиль ВАЗ-21099 – эту машину в 2017 году Новиков “передал в управление по доверенности”. У жены Новикова – седан Kia Sorento 2013 года выпуска стоимостью около 500 тыс. грн. Скорее всего, автомобиль покупался в кредит: с датой покупки машины – 17 мая 2017-го – совпадает дата получения кредита в размере 153 тыс. грн, выплаты по кредиту в размере 153 тыс. грн также указаны в декларации и за 2018 год. Кроме того, жена Новикова с 2017-го не декларирует $4,3 тыс. наличных, которые были указаны в декларациях за 2015-й и 2016 год.

Никаких предметов роскоши или земельных участков у супругов Новиковых не задекларировано.

Как Новиков собирается спасать НАПК?

Первоочередной задачей на первые полгода работы Новиков называл внедрение автоматической проверки деклараций (в этом заключалась главная претензия к работе агентства: за четыре года НАПК проверило меньше 1% поданных е-деклараций) и отчетов партий. Он выступает за максимальную автоматизацию работы НАПК, потому что “компьютеры не берут взятки”.

Также Новиков обещает обеспечить доступ Нацагентства ко всем государственным реестрам (это нужно для того, чтобы проверять декларанта и связанных с ним лиц через все реестры) и провести аудит НАПК.

Перезапуск НАПК предусматривает расширение полномочий руководителя ведомства. Графика: ti-ukraine.org

В стратегии реформирования ведомства, которую Новиков подал комиссии, он указывает, что для преодоления коррупции необходимо выполнить три условия (ни одно из них не относится к компетенции НАПК):

полностью укомплектовать суды, изменить состав Высшего совета правосудия “с целью обеспечения действенного механизма их ответственности”, внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс и Кодекс об админправонарушениях в качестве “основных шагов к добропорядочности и эффективности правосудия”;





лишить СБУ и Нацполицию функций борьбы с экономическими преступлениями и создать Службу финансовых расследований;





провести дерегуляцию, демонополизацию, корпоратизацию и приватизацию государственных предприятий, проводить оплату труда публичных лиц только по безналу.

Исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик в связи с утверждением кандидатуры Новикова призвал к сдержанному оптимизму.

“Учитывая прошлый опыт по отбору в нашей стране, в частности на руководителей НАПК, не хочу забегать вперед. Надеюсь, господин Новиков достойно использует эту возможность и запустит этот мощный орган на полную и по запросу в Google НАПК будет отмечено не скандалами и премиями, а реальными примерами борьбы с недобросовестным декларированием и финансированием политических партий”, – сказал он “Укринформу”.