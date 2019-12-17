Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Прокурор Новиков победил в конкурсе на должность главы НАПК

Прокурор департамента надзора за соблюдением законов Генеральной прокуратуры Украины Александр Новиков стал победителем в конкурсе на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Теперь его кандидатуру должен утвердить Кабинет Министров.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вместе с Новиковым в финал конкурса вышли еще семь человек
Вместе с Новиковым в финал конкурса вышли еще семь человек
Скриншот: Генеральна прокуратура України / YouTube

Комиссия по отбору кандидатов определила победителем на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции прокурора департамента надзора за соблюдением законов Генпрокуратуры Украины Александра Новикова. Об этом сообщает Transparency International Ukraine на своей странице в Facebook.

"После интенсивных обсуждений мы можем вам сейчас открыть результаты и назвать имя кандидата, которого поддерживает комиссия, – это кандидат Новиков. Комиссия оценила его как кандидата, который лучше всех отвечает критериям, прописанным в законах о предотвращении коррупции", – заявил член комиссии, эксперт Совета Европы по вопросам антикоррупции Тилман Хоппе в ходе финального заседания по отбору кандидатов.

Теперь комиссия должна внести представление Кабинету Министров о назначении Новикова на должность главы НАПК. 

В ходе конкурса Новиков говорил, что ему эта работа нужна, чтобы доказать: антикоррупционные институты могут работать, говорится на сайте Transparency International Ukraine.

В организации рассказали, что одним из громких дел Новикова в суде было дело о возможных фальсификациях результатов внешнего независимого оценивания.

В 2015 году он был претендентом на пост главы / первого заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тогда комиссия предлагала назначить Новикова как одного из трех кандидатов в замы Назара Холодницкого.

В декларации Новикова говорится, что он снимает квартиру в Киеве площадью 60 м². Вместе с женой владеет двумя автомобилями (ВАЗ и Kia Sorento), третий – Subaru Forester – был оформлен на третье лицо, на данный момент находится в угоне. 

Основными доходами семьи Новикова является зарплата по основному месту работы и доходы от предпринимательской деятельности супруги.

18 октября вступил в силу закон №140-IX о перезапуске НАПК. Документ предусматривает, что руководить деятельностью НАПК будет единолично глава, назначаемый и увольняемый Кабинетом Министров. До этого руководство осуществлялось коллегиально, в руководящий орган входило пять человек. Согласно закону, главу агентства будут назначать на четыре года, один и тот же человек не сможет занимать эту должность дважды подряд. Глава агентства сможет назначить трех заместителей.

20 октября Кабмин назначил экс-нардепа от Блока Петра Порошенко Наталью Новак исполняющей обязанности главы НАПК.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 8 ноября заявлял, что правительство рассчитывает перезапустить НАПК до 18 декабря.

Финалистов конкурса отобрали из 32 претендентов. В финал прошли восемь человек.

Теги: декларация, конкурс, НАПК, Александр Новиков (НАПК)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS