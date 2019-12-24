Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Нафтогаз" надеется на подписание контрактов с "Газпромом" 27 декабря – Витренко

Команда НАК "Нафтогаз України" уже подготовила проекты контрактов на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему, сообщил исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко.

Витренко: Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект
Витренко: Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект
Фото: ЕРА

26 декабря команды НАК "Нафтогаз України" и "Газпрома" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему. Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко. 

"Мы уже успели выполнить "домашнее задание" – подготовили проекты контрактов, которые готовы к подписанию. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом", – написал Витренко. 

Он подчеркнул, что "Нафтогаз" не намерен идти на "сплошные уступки" "Газпрому". 

"Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами Украины. Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных", – добавил исполнительный директор НАК. 

https://www.facebook.com/yuriy.vitrenko/posts/10157138102043458

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Витренко заявлял, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря. Он сообщил, что "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор газотранспортной системы Украины".

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что тариф на транзит российского газа через Украину не будет меняться в течение пяти лет.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, НАК Нафтогаз, переговоры, транзит, Юрий Витренко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Знаменитости соберутся на Рождество в Карпатах
Знаменитости соберутся на Рождество в Карпатах
Dr. Dre стал самым богатым музыкантом десятилетия по версии Forbes
Dr. Dre стал самым богатым музыкантом десятилетия по версии Forbes
  "Цей сніг". София Егорова презентовала трек. Аудио
  "Цей сніг". София Егорова презентовала трек. Аудио
Психолог Холоденко впервые показала лицо дочери
Психолог Холоденко впервые показала лицо дочери
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS