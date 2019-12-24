"Получим $18 млрд". Оржель объяснил отказ от новых исков к "Газпрому"

Украина получит больший доход от транзита российского газа, чем могла бы выиграть в суде против российского "Газпрома", не транспортируя газ, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Потенциальный выигрыш в арбитражных спорах по газу против "Газпрома" в $12,2 млрд, Украина могла бы получить не раньше чем через три–пять лет судов и простоя украинской газотранспортной системы. Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель написал в колонке для "Экономической правды" 24 декабря.

"Что такое $12,2 млрд, о которых говорится в протоколе [газовых переговоров, которые прошли 20 декабря]? Это – потенциальный выигрыш в арбитраже за упущенную выгоду. Здесь есть три ключевых момента: сама цифра , а также слова "потенциальный" и "упущенная". Мы могли бы их получить, если бы "Газпром" полностью отказался от транзита через Украину и не пускал сюда других (вопрос, кто мог бы быть этим "другим", тоже актуален)", – заявил Оржель.

Он отметил, что по имеющимся договоренностям Украина должна получить больший доход от транзита, чем могла бы выиграть в суде при его отсутствии.

"Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи, это более $3 млрд арбитража плюс ориентировочно $3 млрд за транзит в год в течение пяти лет. В пятилетней перспективе мы получим около $18 млрд, из них $3 млрд – живыми деньгами – уже до нового года. И это – без кабальных условий по приобретению российского газа", – подчеркнул министр.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга насчитывается пеня.

Российский монополист в марте 2018 года подал иск о расторжении транзитного контракта.

В июле 2018 года "Нафтогаз" начал новый процесс против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 год. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию "Газпрома" на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать "Нафтогазу" затраты на судебный процесс. 2 ноября 2019 года "Нафтогаз" подал в арбитраж новое заявление против "Газпрома".

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко заявил, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря. Он сообщил, что "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор газотранспортной системы Украины".

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что тариф на транзит российского газа через Украину не будет меняться в течение пяти лет.