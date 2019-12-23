Медведев заявил, что санкции США могут задержать строительство "Северного потока – 2" на несколько месяцев

По мнению премьера РФ Дмитрия Медведева, в задержке строительства газопровода "Северный поток – 2" на несколько месяцев "нет ничего страшного".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что санкции США против компаний, связанных с российским газопроводом "Северный поток – 2", могут отложить завершение его строительства на несколько месяцев. Об этом он сказал 23 декабря во время общения с журналистами, пишет агентство РБК.

По словам Медведева, у компании "Газпром" есть "альтернативные варианты" достройки трубопровода.

Говоря о задержке, он заявил, что "это все равно месяцы – месяц туда, месяц обратно; на несколько месяцев больше". Медведев сказал, что в этом "нет ничего страшного", особенно с учетом договоренностей с Украиной о продолжении транзита газа.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

Вице-премьер России Дмитрий Козак 21 ноября заявлял, что "Северный поток – 2" заработает в середине 2020 года.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". В минфине США заявили, что санкции против "Турецкого потока" и "Северного потока – 2" вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

Трубоукладчик "Северного потока – 2", швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Оператор "Северного потока – 2" заявлял, что проложено уже более 2300 км из около 2460 км, газопровод достроен на 93%.