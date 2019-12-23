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Посольство США о выделении Украине военной помощи в $300 млн: Это подтверждает сильную двухпартийную поддержку Украины

Оборонный бюджет США предусматривает выплату $300 млн Украине на помощь в защите суверенитета и территориальной целостности от агрессии России, отметили в посольстве Соединенных Штатов в Украине.

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Оборонный бюджет США включает в себя также санкции против "Северного потока 2"
Оборонный бюджет США включает в себя также санкции против "Северного потока – 2"
Фото: pixabay.com

Выделение Украине военной помощи в размере $300 млн свидетельствует о мощной двухпартийной поддержке США. Об этом говорится в заявлении посольства Соединенных Штатов в Украине, обнародованном в Twitter.

"Закон о национальном оборонном бюджете США, подписанный президентом [Дональдом] Трампом, усиливает помощь Украине в сфере безопасности и подтверждает сильную двухпартийную поддержку Украины. Им предусмотрено $300 млн на помощь в защите суверенитета и территориальной целостности от агрессии России", – говорится в сообщении. 

В посольстве также отметили важность сдерживания российского проекта "Северный поток – 2" и напомнили, что оборонный бюджет США включает в себя санкции против него.

"Если не остановить "Северный поток – 2", это серьезно подорвет европейскую региональную энергетическую безопасность и создаст для России инструмент для принуждения Украины и других европейских партнеров", – добавили американские дипломаты. 

В оборонном бюджете США на 2020 год предусмотрено $300 млн помощи Вооруженным силам Украины. Речь идет о выделении средств на "летальные средства обороны, а также новые органы управления крылатыми ракетами прибрежной обороны и противокорабельными ракетами".

Кроме того, в него заложены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2".

Палата представителей Конгресса США 11 декабря поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год. 17 декабря Сенат США утвердил закон. Документ поддержало 86 сенаторов, восемь выступили против.

Трамп подписал бюджет 21 декабря.

Теги: США, Украина, санкции, бюджет, посольство США, военная помощь, Дональд Трамп, Северный поток – 2
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