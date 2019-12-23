Единственное российское трубоукладочное судно, которое могло бы заменить суда швейцарской компании Allseas, которая после введения санкций США приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток – 2", – это "Академик Черский", однако ему необходимо не менее двух месяцев, чтобы доплыть до территориальных вод Дании, где ведутся работы. Об этом сообщает S&P.

По данным S&P, "Академик Черский", который мог бы продолжить укладку труб, находится на Дальнем Востоке Фото: flot.gazprom.ru

Санкции, которые США ввели против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2", остановят процесс как минимум на два месяца. Об этом говорится в материале агенства S&P Global Platts, которое специализируется на публикации ценовых котировок на нефть.

Агентство отмечает, что оставшиеся работы будут проводить в территориальных водах Дании. Швейцарская компания Allseas, которая укладывала трубы газопровода, после введения санкций приостановила участие в проекте.

По данным S&P, РФ рассматривала в качестве альтернативы трубоукладочную баржу "Фортуна" компании "Межрегионтрубопроводстрой", однако она не оборудована системой динамического позиционирования и, в соответствии с законодательством Дании, не сможет проводить глубоководные работы в территориальных водах страны.

Кроме того, "Фортуна" способна прокладывать лишь 1 км трубопровода в сутки, сказано в статье.

S&P считает, что единственным судном, которое могло бы заменить суда Allseas, является "Академик Черский".

Это судно принадлежит "Газпрому", но сейчас проводит работы на Дальнем Востоке, и, чтобы доплыть до вод Дании для строительства трубопровода, ему потребуется не менее двух месяцев, подчеркивает агентство.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2".

В минфине США заявили, что санкции против "Турецкого потока" и "Северного потока – 2" вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

Вице-премьер России Дмитрий Козак 21 ноября заявлял, что "Северный поток – 2" заработает в середине 2020 года.