ЕС анализирует возможное влияние санкций США против "Северного потока – 2" на европейские компании

ЕС в принципе всегда выступал против санкций в отношении европейских компаний, ведущих законный бизнес, сказал представитель Еврокомиссии, комментируя санкции США против российских газотранспортных проектов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

Европейский союз сейчас анализирует возможное влияние санкций США в отношении российских газотранспортных проектов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" на европейские компании. Об этом 21 декабря заявил журналистам представитель Еврокомиссии, сообщает радиостанция RFI.

Он подчеркнул, что ЕС в принципе всегда выступал против санкций в отношении европейских компаний, ведущих законный бизнес.

По словам представителя, целью Еврокомиссии всегда было, чтобы "Северный поток – 2" функционировал прозрачно и недискриминационно, с соответствующей степенью надзора со стороны регулирующих органов.

Пресс-секретарь добавил, что европейские правила по трубопроводам, вступившие в силу в мае, были признаны США.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". В минфине США заявили, что санкции против "Турецкого потока" и "Северного потока – 2" вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

21 декабря трубоукладчик российского газопровода "Северный поток – 2" швейцарская компания Allseas заявила, что приостанавливает работы.

В РФ заявили, что санкции США направлены против европейских стран, а не против РФ.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

Вице-премьер России Дмитрий Козак 21 ноября заявлял, что "Северный поток – 2" заработает в середине 2020 года.