Оператор ГТС Украины получил сертификацию, лицензию и тарифы на транспортировку газа – Коболев

Получив сертификацию и лицензию, оператор ГТС Украины стал полностью самостоятельной и дееспособной компанией, отметил глава "Нафтогазу" Андрей Коболев.

Коболев: Марафон продолжительностью почти пять лет подходит к концу Фото: ЕРА

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом 24 декабря сообщил в Facebook глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.

"Марафон продолжительностью почти пять лет подходит к концу... Только что оператор ГТС Украины получил от НКРЭКУ сертификацию, лицензию и тарифы на транспортировку газа и теперь является полностью самостоятельной и дееспособной компанией", – написал он.

По словам главы "Нафтогазу", Украина "выполняет свои обязательства и является надежным партнером в обеспечении глобальной энергетической безопасности".

"Благодаря европейским правилам Украина значительно усиливает надежность поставок энергии в каждый дом и на каждое предприятие. Украинские компании получают возможности работать на равных в едином европейском энергопространства, а потребители – доступные газ и тепло, без политических требований от доминирующего игрока", – подчеркнул Коболев.

С 1 января 2020 года новым оператором ГТС станет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". По словам Коболева, эта компания будет продана АО "Магистральные газопроводы Украины", которое создали в ноябре 2016 года во исполнение требований Третьего энергетического пакета Европейского союза. Компания "Магистральные газопроводы Украины" принадлежит Министерству финансов.

17 ноября вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Документ предусматривает создание отдельного оператора газотранспортной системы Украины, который будет независимым "Нафтогазу" (анбандлинг), но останется в государственной собственности. Закон обеспечивает проведение анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), на которой настаивал НАК.

25 ноября министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель выражал надежду, что до 26 декабря газотранспортный оператор будет полностью сертифицирован.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины, который касается создания в Украине независимого оператора газотранспортной системы.

17 декабря секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию Оператора газотранспортной системы Украины. Отделение ГТС от "Нафтогазу" должно завершиться в течение нескольких дней, заявил Коболев 18 декабря.