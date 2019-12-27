"Нафтогаз" досрочно выплатил в бюджет 13 млрд грн дивидендов и налогов – Коболев

26 декабря Кабмин обязал НАК "Нафтогаз України" досрочно перечислить в госбюджет дивиденды за первые девять месяцев 2019 года в сумме 8,5 млрд грн. Глава НАК Андрей Коболев сообщил о выполнении распоряжения.

26 декабря НАК "Нафтогаз України" досрочно перечислил в госбюджет 13 млрд грн дивидендов других налоговых платежей. Об этом в Facebook сообщил глава НАК Андрей Коболев.

"Мы перечислили государству 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд других налоговых платежей. Всего за декабрь мы обеспечили поступления в госбюджет около 20 млрд грн. Надеемся, это позволит многим украинцам спокойно и радостно встретить праздники", – написал он.

Он сообщил, что НАК выплатил дивиденды, выполняя распоряжение Кабмина.

Соответствующий документ №1339-р от 26 декабря "О решении общего собрания акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины" опубликован на сайте правительства.

В распоряжении сказано, что "Нафтогазу" поручено не позднее 27 декабря направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 года в сумме 8,5 млрд грн на выплату дивидендов в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году.

По состоянию на 25 декабря, с начала года группа "Нафтогаз" заплатила в бюджет более 103,8 млрд грн, отметил Коболев.

"Мы обеспечили госбюджету наибольшую долю поступлений: примерно каждая седьмая гривна пришла в казну через одну из компаний нашей группы", – подытожил он.