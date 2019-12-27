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"Нафтогаз" досрочно выплатил в бюджет 13 млрд грн дивидендов и налогов – Коболев

26 декабря Кабмин обязал НАК "Нафтогаз України" досрочно перечислить в госбюджет дивиденды за первые девять месяцев 2019 года в сумме 8,5 млрд грн. Глава НАК Андрей Коболев сообщил о выполнении распоряжения.

Коболев: Надеемся, это позволит многим украинцам спокойно и радостно встретить праздники
Коболев: Надеемся, это позволит многим украинцам спокойно и радостно встретить праздники
Фото: ЕРА

26 декабря НАК "Нафтогаз України" досрочно перечислил в госбюджет 13 млрд грн дивидендов других налоговых платежей. Об этом в Facebook сообщил глава НАК Андрей Коболев. 

"Мы перечислили государству 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд других налоговых платежей. Всего за декабрь мы обеспечили поступления в госбюджет около 20 млрд грн. Надеемся, это позволит многим украинцам спокойно и радостно встретить праздники", – написал он. 

Он сообщил, что НАК выплатил дивиденды, выполняя распоряжение Кабмина. 

Соответствующий документ №1339-р от 26 декабря "О решении общего собрания акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины" опубликован на сайте правительства.

В распоряжении сказано, что "Нафтогазу" поручено не позднее 27 декабря направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 года в сумме 8,5 млрд грн на выплату дивидендов в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году.

По состоянию на 25 декабря, с начала года группа "Нафтогаз" заплатила в бюджет более 103,8 млрд грн, отметил Коболев. 

https://www.facebook.com/andriy.kobolyev/posts/10157160874453440

"Мы обеспечили госбюджету наибольшую долю поступлений: примерно каждая седьмая гривна пришла в казну через одну из компаний нашей группы", – подытожил он. 

Теги: правительство, НАК Нафтогаз
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