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Нардеп Шуляк об уменьшении платежек за отопление: Премьера Гончарука критикуют те, кто не смог сделать этого сам

То, что годами никто не мог сделать, Кабинет Министров Алексея Гончарука по поручению президента Украины Владимира Зеленского совершил "за пару недель", заявила нардеп от "Слуги народа", представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Елена Шуляк.

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Елена Шуляк: Наиболее активно действия правительства сейчас критикуют те, кто за годы своего правления ничего не сделал для людей
Елена Шуляк: Наиболее активно действия правительства сейчас критикуют те, кто за годы своего правления ничего не сделал для людей
Фото: Олена Шуляк / Facebook

Критики решения Кабмина о снижении стоимости отопления для бытовых потребителей сами не смогли этого сделать, заявила в своем Facebook народный депутат от "Слуги народа", представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Елена Шуляк.

"Уменьшение платежек критикуют те, кто не смог сделать этого сам. После принятия правительством постановления об уменьшении стоимости отопления для населения до 30%, о чем премьер-министр Алексей Гончарук сообщил 24 декабря, отдельные политики и СМИ обвинили Кабмин в популизме. Мол, невозможно уменьшить стоимость газа, ведь раньше в Украине этого никто не делал. Конечно, в делах политических важно прислушиваться к любой критике и делать взвешенные выводы, и именно в этой ситуации они таковы. Экономический кризис никуда не делся. В Украине хватает проблем, которые нужно решать. Но на простых примерах мы видим, что если есть желание, можно найти возможности. Если желания нет – находится множество отговорок, как это было все предыдущие годы. То, что годами никто не мог сделать, Кабинет Министров Гончарука по поручению президента [Владимира] Зеленского совершил за пару недель. И это – главный показатель", – написала нардеп.

Она добавила, что наиболее активно действия правительства сейчас критикуют те, кто "за годы своего правления ничего не сделал для людей".

"За шквалом негатива они просто пытаются скрыть собственную неспособность показывать результат... К сожалению, это распространенная технология в условиях украинской политики. В то же время на примере снижения тарифов на отопление мы видим, что синхронная работа президента, премьера и всей команды Кабмина дает результаты, ощутимые для людей. Не в перспективе пяти лет, а уже сегодня. Это – эффективная работа. Премьер нашел возможности и создал условия для того, чтобы местные власти снизили тариф. Сейчас у нас есть понимание, что большинство на местах положительно отзываются об этой инициативе и процесс начат", – заявила Шуляк.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=172715320783764&id=114993493222614

24 декабря Гончарук заявил, что платежка за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты. 

Он напомнил, что в декабре "Нафтогаз" снизил цену на газ для нужд населения до 5132 грн за 1 тыс. м³ (с НДС), тогда как в декабре 2018 года газ стоил 7482 грн. Таким образом, падение составило 31%. 

"Мы не можем на это не реагировать... Люди должны это почувствовать. То есть если газ подешевел на 30%, это должно переместиться в тариф",  сказал Гончарук.

Теги: Кабинет Министров, правительство, отопление, тарифы, Алексей Гончарук, Елена Шуляк
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