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Гончарук анонсировал снижение тарифов на отопление до 30%

Премьер-министр Алексей Гончарук, заявил, что платежка за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты.

По словам Гончарука, с 24 декабря теплопоставщики могут переcсчитать платежки
По словам Гончарука, с 24 декабря теплопоставщики могут переcсчитать платежки
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Об этом 24 декабря в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Он отметил, что с сегодняшнего дня теплопоставщики могут переcсчитать платежки.

"По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти", – написал Гончарук.

Премьер обратился к городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты.

"Украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3-5 лет. Мы дали необходимый механизм. Теперь вся ответственность – на власти на местах", – отметил Гончарук.

https://www.facebook.com/PMHoncharuk/posts/165825968130656

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке "отдельной программы", которая позволит в два раза снизить тарифы на отопление.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 27 ноября заявлял, что цена на газ для населения этой зимой не вырастет.

27 ноября Кабинет Министров Украины установил для участников программы "Гарантированная цена на газ" фиксированную цену, которая не будет меняться до конца отопительного сезона 2019–2020 годов. Население и теплокоммунэнерго Украины с 1 января 2020 года автоматически становятся участниками программы и будут покупать у НАК "Нафтогаз" газ по цене 6,96 грн/м³ (без учета затрат на транспортировку).

Теги: Кабинет Министров, отопление, отопительный сезон, Алексей Гончарук
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