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Гончарук заявил, что субсидии в этом сезоне отменяться и пересматриваться не будут

Те, кому назначена субсидия на текущий отопительный сезон, гарантированно ее получат, сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Гончарук заверил, что украинцы не потеряют субсидии
Гончарук заверил, что украинцы не потеряют субсидии
Фото: EPA

Субсидии на жилищно-коммунальные услуги, которые были назначены на текущий отопительный сезон, пересматриваться или отменяться не будут. Об этом в эфире канала "Украина 24" 24 декабря сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Те, кому назначена субсидия, в течение нынешнего сезона ее не потеряют... У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек получает право на оформление субсидии, он сможет ее оформить. Но те, кому назначена субсидия на этот сезон, гарантированно ее получат", – сказал премьер.

27 ноября Кабинет Министров Украины установил для участников программы "Гарантированная цена на газ" фиксированную цену, которая не будет меняться до конца отопительного сезона 2019–2020 годов. Население и теплокоммунэнерго Украины с 1 января 2020 года автоматически становятся участниками программы и будут покупать у НАК "Нафтогаз" газ по цене 6,96 грн/м³ (без учета затрат на транспортировку).

24 декабря Гончарук заявил, что Кабинет Министров Украины принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.

Теги: Кабинет Министров, тарифы, субсидии, Алексей Гончарук
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