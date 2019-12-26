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Гончарук: Анбандлинг практически завершен! Отныне Украина имеет независимого оператора ГТС

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" получила лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук: Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, окончательно сертифицировала оператора газотранспортной системы
Гончарук: Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, окончательно сертифицировала оператора газотранспортной системы
Фото: kmu.gov.ua

26 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в Telegram, что отныне в стране появился независимый оператор газотранспортной системы.

"Анбандлинг практически завершен! Отныне Украина имеет независимого оператора ГТС, который будет полностью отделен от НАК "Нафтогаз". Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, окончательно сертифицировала оператора газотранспортной системы в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС", – написал он.

Гончарук добавил, что оператор газотранспортной системы Украины получил лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.

"Это одна из ключевых для Украины реформ. И она уже успешно реализована", – подчеркнул премьер.

17 ноября вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Документ предусматривает создание отдельного оператора газотранспортной системы Украины, который будет независимым "Нафтогазу" (анбандлинг), но останется в государственной собственности. Закон обеспечивает проведение анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), на которой настаивал НАК.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины, который касается создания в Украине независимого оператора газотранспортной системы.

17 декабря секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию "Оператора газотранспортной системы Украины". Отделение ГТС от "Нафтогазу" должно завершиться в течение нескольких дней, заявлял глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев 18 декабря. 

Теги: Украина, реформы, НАК Нафтогаз, ГТС, документы, анбандлинг, Алексей Гончарук, Оператор газотранспортной системы Украины
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