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В Казахстане из-за авиакатастрофы отменили более 100 рейсов компании Bek Air

В связи с приостановлением полетов авиакомпании Bek Air проданные билеты вернут 9157 пассажирам. Для их обслуживания авиакомпания Air Astana ввела дополнительные рейсы.

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Авиакатастрофа произошла 27 декабря
Авиакатастрофа произошла 27 декабря
Фото: ЕРА

В Казахстане с 27-го по 31 декабря отменили более 100 рейсов авиакомпании Bek Air из-за крушения самолета Fokker 100. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в Facebook.

На эти полеты было продано 9157 билетов. Компания ведет работу по возврату их полной стоимости пассажирам.

Авиакомпании Air Astana и Qazaq Air готовы принять пассажиров отмененных рейсов при наличии свободных мест на аналогичных маршрутах по стоимости ранее приобретенных билетов на Bek Air.

Air Astana также ввела дополнительные междугородние рейсы на 28 декабря и новогодние праздники. Близких родственников пострадавших пассажиров будут перевозить бесплатно.

https://www.facebook.com/industry.gov/posts/1055968121411785

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что лидер страны Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2510962602360490&id=100003403233694

Утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. После вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них – два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные – граждане Казахстана.

По данным МВД, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 49. На сайте комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана обнародован список погибших, среди них – командир самолета Марат Муратбаев.

По предварительным данным, авиакатастрофа могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов.

Консул Украины в Казахстане Иван Алмаши сообщил изданию "ГОРДОН", что жизням двух украинцев, которые находились на борту самолета, ничего не угрожает.

Президент Украины Владимир Зеленский в письме Токаеву выразил соболезнования родным и близким погибших.

Теги: самолет, авиакатастрофа, праздники, крушение, пострадавшие, билеты, Касым-Жомарт Токаев, авиакатастрофа в Казахстане
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