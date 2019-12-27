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Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане

Президент Украины Владимир Зеленский в письме президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву попросил передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших в авиакатастрофе в Казахстане.

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Зеленский в письме к Токаеву выразил соболезнования
Зеленский в письме к Токаеву выразил соболезнования
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в письме президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву выразил соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы пассажирского самолета в Казахстане 27 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

"3 прискорбием и болью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета 27 декабря 2019 выполнял рейс Алматы – Нур-Султан. От имени народа Украины и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым", – написал Зеленский.

Утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. После вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные – граждане Казахстана.

По данным МВД, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 49. На сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана обнародован список погибших, среди них – командир самолета Марат Муратбаев.

По предварительным данным, авиакатастрофа могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов.

Консул Украины в Казахстане Иван Алмаши сообщил изданию "ГОРДОН", что угрозы жизни двум украинцам, которые находились на борту самолета, нет.

Теги: Казахстан, Владимир Зеленский, Касым-Жомарт Токаев, авиакатастрофа в Казахстане
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