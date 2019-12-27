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Авиакатастрофа в Казахстане. Среди погибших – журналист информационного сайта Informburo.kz Круглова

Дана Круглова, которая погибла во время авиакатастрофы в Казахстане 27 декабря, возглавляла отдел расследований информационного сайта Informburo.kz.

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В результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 49
В результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 49
Фото: ЕРА

В результате авиакатастрофы в Казахстане погибла выпускающий редактор информационного сайта Informburo.kz Дана Круглова, сообщается на сайте Informburo.kz.

"Круглова была настоящим журналистом. Ее статьи вызывали резонанс, становились примером для всех сотрудников редакции. В январе Дана стала выпускающим редактором, а 1 декабря возглавила отдел расследований. Дана была честной, смелой и одновременно объективной. Это страшная потеря для всех нас", – сказал главный редактор Informburo.kz Михаил Дорофеев.

Отмечается, что поездка Кругловой на этом самолете была под вопросом, так как в Алматы у нее были запланированы рабочие встречи. Но журналистка хотела встретить Новый год с родителями в Нур-Султане и решила все-таки лететь этим рейсом.

Утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. После вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана.

По данным МВД, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 49.

Министерство внутренних дел Казахстана начало расследование авиакатастрофы в стране. Открыто дело по ч. 3 ст. 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК.

Консул Украины в Казахстане Иван Алмаши сказал в комментарии изданию "ГОРДОН", что жизни пострадавших украинцев ничего не угрожает. 

Теги: самолет, авиакатастрофа, аэропорт, расследование, пострадавшие, Алматы, погибшие, авиакомпания, авиакатастрофа в Казахстане, Иван Алмаши
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